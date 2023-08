La soap “Terra amara”,in onda su Canale 5 con i nuovi episodi da lunedì 27 agosto a sabato 2 settembre 2023, illustra le varie piste che potrebbero portare alla scoperta dell’assassino di Zuleyha: qualcuno inizia a sospettare di Behice, che medita nel frattempo un delicato piano.

Terra amara, le anticipazioni dal 27 agosto al 2 settembre 2023

L’arresto di Sevda, accusata di aver ucciso Hunkar, ha cambiato alcune carte in tavola: Demir è incredulo e comincia a pensare che possa davvero essere lei l’assassina di sua madre; Mujgan si rende conto che potrebbe aver accusato ingiustamente sua zia Behice: la raggiunge quindi alla stazione, porgendole le sue scuse e chiedendole di non partire più. Zuleyha si dice intanto pronta a stare accanto a Demir, precisando, però, che nei suoi riguardi non prova amore, mentre Fekeli giura di vendicarsi dell’assassino della donna che amava.

Sevda viene intanto scagionata in tribunale. Mujgan legge lo scritto di Yilmaz, dove l’uomo precisa che, in caso di necessità, consente di denunciare sua moglie, rea di aver sparato a Zuleytha. Mujgan la prende male e si scaglia contro il marito. Fikret ammette di essere stato lui a ritrovare la lettera: in teoria il giovane agirebbe in quanto adirato nei confronti di Demir, responsabile in passato di aver fatto condannare Fekeli; ma Yilmaz crede che Fikret abbia molte cose da nascondere. Intanto Saniye e Zuleyha fanno pace, mentre Demir porge le sue scuse a Gulten, che può adesso rientrare in casa.

Mentre Demir chiede scusa a Sevda per aver dubitato di lei, Ozcan continua a credere che la donna sia colpevole e con i suoi uomini ha intenzione di vendicare Hunkar. Zuleyha scopre la trama vendicativa e ospita Sevda alla villa; ma la sua presenza non è affatto gradita da Saniye. Dopo un’attenta analisi alla quale partecipano Demir, il procuratore, Vedat e il capo della gendarmeria, Zuleyha inizia a sospettare di Behice e non esita ad accusarla pubblicamente dell’omicidio di Hunkar. Fekeli resta sbalordito dalla scena e suggerisce a Behice di tornare a Istanbul, ma lei non ci pensa nemmeno.

La donna ha un piano: ordina a Erdinic di spararle, ma lei resta gravemente ferita. Invece di soccorrerla, lui scappa lasciando la donna nel bosco. Decisa a dissuadere la zia dal partire verso Istanbul, Mujgan, insieme a Fikret, si fionda all’aeroporto, dove però trova soltanto gli abiti della zia, sparsi sulla strada. I due iniziano a cercare la donna: Fikret la trova e la porta in ospedale.

Mujgan si rende conto che la zia versa in gravi condizioni e accusa Yilmaz e Fekeli di essere responsabili dell’incidente. Alla tenuta, intanto, Demir chiede a Sevda di trasferirsi a casa sua.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 27 agosto al 2 settembre)

I nuovi episodi della soap “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 domenica 27 agosto alle 14.10 e da lunedì 28 agosto a sabato 2 settembre 2023 alle 14.30. Le puntate della soap sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.