Leggiamo le nuove trame della soap turca “Terra amara”, in onda su Canale 5 da lunedì 3 a sabato 9 settembre 2023. Zuleyha viene accusata di aver aggredito Behice; la protagonista deve inoltre sopportare un ulteriore dolore: la presunta gravidanza di Mujgan, che sarebbe nuovamente in attesa di un figlio. Il padre potrebbe però non essere Yilmaz.

Terra amara, le anticipazioni dal 3 al 9 settembre 2023

Quando Mujgan viene a sapere che Zuleyha ha accusato Behice di avere sparato a Hunkar, colpevolizza la rivale in amore per l'aggressione ai danni della zia, provocando il fastidio di Demir. Quest'ultimo crede che qualcuno abbia rubato la lettera con la dichiarazione di Yilmaz e ne parla con Fekeli. Dopo una chiacchierata con Nazire, Yilmaz pensa che Mujgan stia per scappare di casa insieme al piccolo Kerem Ali e con l'aiuto di Fikret ma, dopo essere stato smentito dai fatti, ha un dialogo con Zuleyha, alla quale confida che, pur di convincerla a divorziare, ha deciso di voler concedere a Mujgan l’affidamento di Kerem Ali.

Behice viene dimessa dall'ospedale e decide di non tornare a Istanbul. Giunta a casa, scopre che l'abitazione condivisa finora con Mujgan e Yilmaz andrà a Gulten e Cetin. Intanto Demir decide di offrire una lauta ricompensa a chi fornirà informazioni utili sulla morte della madre. Appresa questa notizia, Gaffur trova in un cassetto della camera di Hunkar un dossier che inchioderebbe Behice. Ma quest'ultima lo intercetta in tempo, minacciandolo di raccontare alla polizia la verità sull'omicidio di Hatip.

Zuleyha viene a sapere che Mujgan è incinta: accusa così Yilmaz e decide di chiudere con lui ogni rapporto. Behice tiene una conferenza stampa dove accusa Zuleyha per l'aggressione subita, dicendosi però pronta a perdonarla; ciò per ottenere favori da Fekeli. Sermin, però, non crede affatto alle parole della donna e lo comunica a Demir. Saniye continua a manifestare fastidio per la presenza nella villa di Sevda, che agisce a suo dire con troppa libertà.

Zuleyha è scossa dal discorso pubblico di Behice: Sevda e Demir provano a farla reagire. Yilmaz scopre che Mujgan ha rivelato a Zuleyha di essere incinta: incredulo, scopre che la notizia è reale, consapevole che il figlio non può essere suo, dato che non hanno rapporti da tanto tempo. Yilmaz accusa così sua moglie di tradimento. Sermin comunica la notizia a Demir, che a sua volta trova la risposta allo stato d'animo critico di Zuleyha. Quest'ultima, intanto, assume la guida della fattoria.

Nel frattempo si manifesta sempre più il pettegolezzo di una presunta relazione tra Mujgan e Fikret: una notizia che provoca le ire di Yilmaz, pronto a uccidere il ragazzo. In quel momento, però, irrompe Mujgan che rivela di essersi inventata tutto e di non essere incinta. Accusato da Saniye di frequentare ancora Seher, Gaffur medita di trasferirsi in Germania. Provato dalla morte di Hunkar, Fekeli consegna una importante lettera al suo amico Turan.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 3 al 9 settembre)

Le nuove puntate della soap “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 domenica 3 agosto alle 14.30 e da lunedì 4 a sabato 9 settembre 2023 alle 14.10. gli episodi sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.