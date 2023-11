Scopriamo quali sono gli eventi cardine della nuova settimana di “Terra amara”, in onda da lunedì 6 a sabato 11 novembre 2023 su Canale 5. Per Zuleyha e Demir sembra essere giunta l'ora dell'amore e della pace, ma i problemi bussano alla porta: da Fikret, determinato a vendicarsi a Umit, innamorata dello Yaman.

Terra amara, le anticipazioni dal 6 all' 11 novembre 2023

Zia di Fikret, Lutfiye giunge ad Adana su invito di Fekeli. L'intenzione è quella di placare le ire del nipote, ma il desiderio di vendetta del giovane è troppo forte. Naufragato l'esplosivo attentato, Fikret ha uno scontro con Mujgan, in tal modo da spingerla ad allontanarsi da lui. Il matrimonio tra Saniye e Gaffur è nel frattempo sempre più in crisi. Alle baracche, Sevda convince poco dopo Gaffur a restituire il denaro ad una donna vittima di strozzinaggio.

Tra Demir e Zuleyha si respira finalmente un po' di quiete: lui si scusa con lei per tutti gli errori commessi, a partire dalle modalità in cui l'ha costretta a sposarlo. Le chiede dunque di accompagnarlo in luna di miele. Fekeli chiede a Lutfiye di restare in città, in modo da domare i pericolosi comportamenti di Fikret. Quest'ultimo dichiara nuovamente il suo amore a Mujgan. Lutfiye fa la conoscenza di Sermin, Fusun, Sennur e Ilknur.

Fikret si rende contto che Umit è innamorata di Demir. Quest'ultimo torna dalla luna di miele Demir e si reca al ristorante per un incontro amichevole con Erkan e Dursun. La situazione degenera quando Demir aggredisce Ramazan, il vetraio, che stava ironizzando sul conto di Sevda. Demir torna dunque a casa ricoperto di sangue e racconta la brutta esperienza a Zuleyha. Mentre Umit fallisce un piano per avvicinarsi a Demir, Fekeli regala una dependance a Lutfiye, dove potrà soggiornare e dedicare del tempo alle sue passioni.

Mujgan chiede a Fikret di scegliere tra il loro amore e la vendetta nei confronti di Demir. Durante una bisita ai lavoratori delle baracche, Saniye confessa a Zuleyha di aver cambiato idea su Sevda. Quest'ultima raccomanda ancora una volta a Umit di stare alla larga da Demir. Quest'ultimo si scontra ancora una volta con Fikret: la zia del giovane è molto preoccupata per i suoi desideri di vendetta. Nel frattempo Zuleyha, Sevda e Gulten soccorrono la figlia di una lavoratrice delle baracche e la accompagnano in ospedale, dove Umit soccorrere la bambina.

Da un incontro con Esma a Istanbul, Demir prende consapevolezza di alcune azioni di Fikret: dai manifesti diffamatori all' attentato fallito contro l'azienda. Lo Yaman rimprovera Zuleyha per non avergli rivelato tutta la verità su Fikret. Quando Fekeli viene a sapere della responsabilità del nipote del tentato attentato, ha un infarto.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 6 all' 11 novembre)

Le nuove puntate di “Terra amara” vanno in onda da lunedì 6 a sabato 11 novembre 2023 alle 14.10 su Canale 5. Gli episodi della soap sono inoltre visibili, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.