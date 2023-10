Leggiamo le nuove trame della soap turca “Terra amara”, in onda con da lunedì 9 a sabato 14 ottobre 2023. Rivendicata da Mujgan e Behice, l'eredità di Yilmaz è ancora al centro del racconto. Intanto Fikret, con l'aiuto di Umit, porta avanti un piano per distruggere la famiglia Yaman.

Terra amara, le anticipazioni dal 9 al 14 ottobre 2023

Il bacio con Fikret ha turbato Mujgan, che decide di lasciare la casa di Fekeli; per traslocare nella casa ereditata da Yilmaz deve però chiedere a Cetin e Gulten di trasferirsi altrove. A prenderla peggio di tutti è però Saniye, placata soltanto da Gulten. Dal canto suo, invece, Fikret capisce di essere davvero innamorato di Mujgan.

Nel frattempo Umit chiama con una scusa Demir: la donna manifesta tutto il suo desiderio all'uomo.Intanto Cetin e Gulten liberano la casa dove si erano sistemati e Mujgan si colloca lì con sua zia Behice: secondo quest'ultima è qui che Yilmaz avrebbe nascosto la sua eredità.

Zuleyha è impegnata in una raccolta fondi in memoria di Hunkar: con il denaro ricavato dagli abiti della madre di Demir, aiuterà l'Istituto di tutela dell'infanzia. Intanto la stessa Zuleyha dona all'istituto un terreno degli Yaman su cui nascerà un campo da gioco per i bambini, e proprio qui vengono ritrovati i soldi scomparsi dell'eredità di Yilmaz. La rivendicazione di Mujgan e Behice non ha successo: appartenendo allo Stato, soltanto Zuleyha può intervenire. Ma se quest'ultima aiuterebbe volentieri il piccolo Kerem, l'odio per Behice è troppo grande per poter cedere. Fekeli ci mette una pezza quando mostra a Mujgan un conto disposto da Yilmaz destinato al bambino.

Sevda intanto invita Zuleyha a recuperare il rapporto con Demir, anche se quest'ultimo porta avanti la sua relazione con Umit. Poco dopo vediamo Fikret andare a casa di Umit: quando la donna gli riferisce che Demir è sempre più preso da lei, il nipote di Fekeli è contento che tutto il suo piano per annientare la famiglia Yaman stia procedendo nella giusta direzione, ma intima la donna di non innamorarsi del suo nemico.

Quando Mujgan comunica a Behice la notizia del fondo destinato a Kerem Ali, la zia va su tutte le furie, anche perché i soldi saranno utilizzabili solo al raggiungimento dei 21 anni del figlio di Yilmaz. La dottoressa è incredula della reazione spropositata di sua zia e pensa sia il caso di rompere i rapporti con lei.

Intanto Rasit torna a villa Yaman, raccontando a Saniye che i suoi zii hanno avuto un incidente e che si è dovuto prendere cura di loro. Nel frattempo Zuleyha ha un colloquio con un investigatore di nome Sadi, incaricato di indagare sulla morte di Hunkar. L'uomo le riferisce informazioni inerenti a Behice: la zia di Mujgan è già stata sposata, ma entrambi i mariti sono misteriosamente morti.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 9 al 14 ottobre)

Le nuove puntate di “Terra amara” vanno in onda da lunedì 9 a sabato 14 ottobre 2023 alle 14.10 su Canale 5. Gli episodi della soap sono inoltre visibili, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.