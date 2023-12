Leggiamo ciò che accade nelle nuove puntate di “Terra amara”, in onda da lunedì 11 sabato 16 dicembre 2023 su Canale 5. Sospesa dalla sua professione e respinta da Demir, Umit mette in moto una serie di azioni che spingono lo Yaman ad un gesto estremo. Ma il gesto genera una tragedia imprevista.

Terra amara, le anticipazioni dall'11 al 16 dicembre 2023

Umit, in seguito alla sua sospensione dalla Direzione sanitaria a causa dello scandalo delle foto, è ora senza stipendio e cerca di sfuggire a Demir, ma perde i soldi racimolati dalla madre. Costretta, chiede aiuto a Fikret. Nel frattempo, Saniye, sospettando che Cumali molesti Uzum, lo licenzia. Fekeli, desideroso di adottare Kerem Ali, è preoccupato per la possibile interferenza dei parenti vivi di Mujgan, madre e fratello. Umit, temendo Demir, si rivolge a Fikret confessando di essere incinta, e Fikret si offre di aiutarla a fuggire, ma deve tornare urgentemente alla proprietà di Fekeli.

Un avvocato tenta di portare via Kerem Ali, ma viene respinto. Nel frattempo, Nazire avverte Fekeli del malessere del bambino, e Fikret e gli zii lo conducono d'urgenza in ospedale, dove viene diagnosticata una meningite. Nel frattempo, Demir riesce a rintracciare Umit, la rapisce e la porta in un luogo segreto, dove sarà sottoposta a un'interruzione di gravidanza il giorno successivo. Sevda, disperata, cerca aiuto da Zuleyha, ma questa la respinge, e sarà Betul a indicare a Sevda il luogo dove si trova la figlia.

Nel frattempo, Kerem Ali, nonostante il peggioramento delle sue condizioni, si riprende miracolosamente. Coskun capisce che la vera famiglia del bambino è Fikret, Fekeli e Lutfiye e decide di lasciarlo con loro. Zuleyha, intervenendo nel luogo segreto, caccia il dottor Ihsan perché non vuole che Umit venga costretta ad abortire. Demir, scoprendo la situazione, si arrabbia, ma Zuleyha lo costringe a prendersi le sue responsabilità di padre. Sevda, ricattando Demir, ottiene soldi e un'auto, minacciando di rivelare il loro coinvolgimento in un omicidio.

Demir arriva in ritardo all'appuntamento con Sevda, ma riesce a fermarla in tempo. Sevda fugge con Umit, ma quest'ultima rivela di non essere realmente incinta. Tornata indietro per uccidere Demir, spara, ma Sevda si frappone tra Demir e il proiettile e muore. Nel frattempo, Fekeli, desideroso di proteggere Kerem Ali, va a parlare con l'avvocato dello zio del bambino, ma un tragico incidente lo coinvolge: investe e uccide un uomo. Cetin si assume la colpa per proteggere Kerem Ali e si costituisce. Infine, Zuleyha sospetta qualcosa quando nota il sangue sul paraurti dell'auto di Demir, ma lui le mente dicendo che appartiene a un dipendente ferito nel garage. In realtà, quel sangue appartiene a Sevda, nascosta nel bagagliaio dell'auto, che Demir seppellisce segretamente.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dall'11 al 16 dicembre)

Le nuove puntate di “Terra amara” vanno in onda da lunedì 11 a sabato 16 dicembre 2023 dalle 14.10 su Canale 5. Gli episodi della soap sono inoltre visibili - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Stasera e domani in TV