Terra amara, le anticipazioni di oggi 24 marzo

Oggi, domenica 24 marzo 2024, dalle 14.45 su Canale 5, va in onda una nuova puntata della soap opera turca “Terra amara”. Mentre Hanak e Abdulkadir attuano una vendetta nei confronti di Colak, Zuleyha è determinata ad incastrare Betul. Ricordiamo che "Terra amara" va attualmente in onda il venerdì in prima serata e la domenica pomeriggio, a partire dalle 14.45 circa.

Terra amara: le anticipazioni del 24 marzo 2024

Animati da un irrefrenabile desiderio di rivalsa nei confronti della società di Colak, Hakan e Abdulkadir decidono di mettere in atto un'azione decisa: fermare uno dei pullman della compagnia diretto ad Ankara e incendiarlo, offrendo ai passeggeri un viaggio alternativo su uno dei mezzi di loro proprietà. Un gesto apparentemente di generosità, certo, ma mosso da profonde motivazioni vendicative.

Nel frattempo, Zuleyha, desiderosa di regalare un momento di svago e intrattenimento agli abitanti di Cukurova, organizza una proiezione cinematografica all'aperto; ma l'evento prende una svolta inaspettata quando, anziché il film annunciato, sul grande schermo appare un filmato compromettente in cui Betul si vanta di azioni discutibili ai danni degli Yaman, tra cui il furto di denaro, la vendita di terreni e il conseguente pignoramento della villa di famiglia. La rivelazione scatena il panico e la disperazione in Betul, mentre Sermin, colta alla sprovvista, si rende conto di aver sottovalutato le capacità strategiche di Zuleyha.

Su altri fronti, Lutfiye, preoccupata per le condizioni di salute del sindaco, si ritrova a dover affrontare nuove responsabilità inaspettate quando, poco dopo, riceve la notizia della sua morte. Senza alcun preavviso, si trova catapultata in un ruolo di leadership temporaneo, assumendo le redini del governo locale fino alle prossime elezioni. Mentre la tensione tra le famiglie si fa sempre più accesa, Colak, incitato da Sermin, decide di passare alle azioni concrete per infliggere una lezione a Zuleyha, responsabile dell'umiliazione subita da Betul. Con forte decisione fa irruzione nella villa degli Yaman e si scatena in un violento scontro armato, fino a quando Fikret, con grande coraggio, riesce a fermarlo.

Zuleyha, intanto, riceve un telegramma misterioso che le rivela la grave condizione di salute del signor Sadi, ricoverato in ospedale ad Ankara. Decisa a confrontarsi con la verità, si reca in ospedale, ma vi trova invece Gungor, il quale svela i segreti oscuri di Hakan. Nonostante le rivelazioni scioccanti, Zuleyha è determinata a tagliare ogni legame con il marito, trasferendo la gestione dell'azienda a Fikret per evitare i possibili scontri con Hakan.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (24 marzo)

La nuova puntata di “Terra amara” va in onda su Canale 5 domenica 24 marzo 2024, a partire dalle 14.45. Gli episodi della soap opera turca sono inoltre disponibili per la visione sulla piattaforma Mediaset Infinity, che permette di guardarli sia in live streaming che on demand.

