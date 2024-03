Terra amara, le anticipazioni di oggi 31 marzo

Una Pasqua speciale per tutti i fan della soap opera turca “Terra amara”. Oggi, domenica 31 marzo 2024, Canale 5 regala addirittura un doppio appuntamento con la soap del momento: Si comincia alle 14.30 - fino alle 16.30 circa - e si prosegue con una prima serata, con inizio alle 21.20.

Terra amara: le anticipazioni del 31 marzo 2024

Betul, determinata a ottenere una proposta di matrimonio da Colak, decide di sancire la fine alla loro relazione lavorativa e sentimentale. Il suo piano riesce, e Colak, mosso dal desiderio di chiederla in sposa, si presenta con fiducia da Sermin per la proposta ufficiale. Nonostante le riserve di Abdulkadir, Betul è determinata a seguire il suo cuore e accetta la proposta di matrimonio, fissando una data per le nozze.

A villa Yaman, i preparativi per il compleanno di Kerem Alì e Leyla sono in pieno svolgimento, ma le tensioni tra Fadik e Cevriye continuano a crescere. Cevriye, venuta a conoscenza della proposta di matrimonio, decide di agire silenziosamente per indagare ulteriormente sulla situazione. Quando Abdulkadir tenta di dissuadere Betul dal suo intento, questa rimane ferma nella sua decisione di sposare Colak.

Hakan, convinto di aver perso Zuleyha per sempre, prende una decisione drastica e decide di vendere le sue quote dell'azienda Yaman Kara Costruzioni al signor Hikmet: un gesto estremo che palesa il suo amore per Zuleyha.

Mentre Betul si prepara per il suo grande giorno, Sermin cerca disperatamente di dissuaderla dal suo pericoloso piano: quello di avvelenare Colak durante la loro prima notte di nozze. Ma Betul rimane determinata e, nonostante gli avvertimenti, procede con il suo piano, acquistando addirittura il veleno.

Abdulkadir tenta di intervenire nell'imminente matrimonio, ma una serie di movimentati eventi porta a uno scontro violento tra lui e Vahap. Mentre l'intera comunità è sconvolta, Hakan fa una mossa sorprendente durante un incontro pubblico, cedendo le sue quote dell'azienda Yaman a Zuleyha, cambiando così il corso delle loro vite. A villa Yaman, Lutfiye riceve una notizia allarmante riguardante Fikret.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (31 marzo)

Le nuove puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 domenica 31 marzo 2024, alle 14.30 e, in prima serata, dalle 21.20. La piattaforma Mediaset Infinity, permette di guardare gli episodi della soap turca sia in live streaming che on demand,

