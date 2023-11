Terra amara: la soap turca sbarca in prima serata: cosa vedremo

Zuleyha è reduce da un incidente avuto in seguito a un incontro con Fikret, ma ha deciso di nascondere la vera dinamica dell'incidente a Demir, condividendo con Sevda la preoccupazione che l'uomo possa scoprire che è stato proprio Fikret a causare lo scontro La stessa preoccupazione è condivisa da Fekeli con Lutfiye, che rivela di aver sempre saputo delle ingiustizie subite da Safiye e Fikret da parte di Adnan Yaman, aggiungendo di conoscere altri retroscena.

Gaffur si è trovato in una situazione difficile dopo aver impegnato un terreno di Gulten, non potendo corrispondere la somma richiesta in cambio. Questo ha portato tensioni sia con Gulten, che lo ha accusato di averla ingannata, sia con Saniye, che ha deciso di cacciarlo di casa, costringendolo passare la notte alle baracche.

Nel frattempo, Demir ha una sorpresa in serbo per Zuleyha, ma l'atmosfera è tesa con l'arrivo di Mujgan, che segue Fikret e scopre il rifugio in cui architetta le sue azioni per disturbare lo Yaman.

Fikret confessa a Mujgan di essere il figlio illegittimo di Adnan Yaman. Lutfiye rivela a Fekeli che Adnan Yamannon ha abusato di Safiye: quest'ultima era innamorata di lui. Fekeli cerca di convincere Lutfiye a trasferirsi nella sua villa per aiutare Fikret ad abbandonare il desiderio di vendetta. Lutfiye arriva a Çukurova e sviluppa un legame con Müjgan.

Mentre Fikret contatta uomini poco raccomandabili per portare avanti il suo piano di vendetta, gli Yaman rinsaldano il loro rapporto: Zuleyha palesa il suo amore per Demir e lui si incontra segretamente con Umit per porre fine alla loro relazione, ma viene scoperto da Sevda. Quest'ultima è sempre più ben voluta dai protagonisti, che le offrono quella che in precedenza era la camera di Hunkar. Nel frattempo, Fikret progetta un piano per sabotare i camion degli Yaman diretti in Europa, ma il progetto fallisce.