Terra amara, stasera in tv: le anticipazioni di oggi 1 aprile

Inizialmente non annunciato dalla rete, un nuovo appuntamento con la soap opera turca “Terra amara”, promette emozioni ai fedeli telespettatori. In onda oggi, lunedì 1 aprile 2024, dalle 21.30 su Canale 5, la puntata vede al centro della narrazione l'imminente matrimonio, carico di segreti e rancori, tra Betul e Colak: ovviamente non tutto va come previsto dalla ragazza. Fikret ha invece un brutto incidente.

Terra amara: le anticipazioni del 1 aprile 2024

Fikret, protagonista di un grave incidente d'auto, giace ora ricoverato in ospedale con condizioni critiche, sospettando che dietro l'accaduto possa esserci la mano di Colak. Mentre il suo destino è appeso a un filo, l'unico chirurgo capace di eseguire l'intervento salvavita risulta essere in Svizzera e non sembra intenzionato a fare ritorno per operare il paziente. Vahap, intanto, ferisce Abdulkadir, il quale ha perde conoscenza, mentre Betul, la sua promessa sposa, sceglie di restare al suo fianco in un gesto di devozione. Ma quando il medico personale di Abdulkadir si rende conto di non poter eseguire l'operazione necessaria, il paziente viene portato d'urgenza in ospedale.

Nel giorno del matrimonio tra Betul e Colak, la situazione precipita ulteriormente: Colak, aspettando ansioso la sua sposa, è costretto ad affrontare una complicazione legata ad Abdulkadir. Sermin, madre di Betul, si precipita da Colak fingendo che sua figlia sia stata rapita da Abdulkadir, ma Betul decide di tornare da sola da Colak, accettando la sua sorte e mantenendo un segreto oscuro. La situazione generale si fa ancora più tesa quando una disperata Betul tenta di avvelenare Colak, ma il suo piano fallisce miseramente quando l'uomo si accorge dell'inganno. In un atto di vendetta, Colak reclude Betul in casa, minacciando di tenerla prigioniera per sempre.

Fikret continua invece a lottare tra la vita e la morte e gli sforzi per salvarlo sembrano essere vani finché non compare Hakan con un chirurgo di fama internazionale disposto ad operarlo. Nel caos generale, Sermin, preoccupata per l'assenza di notizie da parte di sua figlia, si reca da Colak, solo per trovarlo in perfetta salute e con Betul apparentemente scomparsa. Abdulkadir, risvegliatosi in ospedale, chiede di Betul, solo per scoprire che lei lo ha abbandonato per sposare Colak, lasciandolo solo a fronteggiare un destino triste.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (1 aprile)

La nuova puntata di “Terra amara” va in onda su Canale 5 domenica 1 aprile 2024, dalle 21.30.Gli episodi della soap turca sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Stasera e domani in TV