Terra amara, stasera in tv: le anticipazioni del 10 dicembre 2023

Zuleyha confida a Gulten di aver appreso che Umit aspetta un figlio da Demir. Durante il ricevimento per la fondazione a nome di Hunkar Yaman, Umit si presenta inaspettatamente e Demir cerca prontamente di allontanarla, ma lei rivela di essere incinta. Demir le chiede con fermezza di interrompere la gravidanza: la donna è però risoluta a portare avanti la sua decisione. Il giorno successivo, Azize cerca qualcosa tra gli effetti personali di Zuleyha e trova una foto compromettente di Demir e Umit. Dato che Umit non vuole saperne di abortire, Demir decide quindi di agire autonomamente. Nel frattempo, Zuleyha si reca da Fikret a casa Fekeli, sospettando che sia lui il vero acquirente delle quote della sua azienda.

Demir assolda un medico e pianifica il rapimento di Umit: la palese intenzione è quella di farla abortire. Il suo piano viene però sventato dall'intervento di Sevda, che allerta la polizia e mette in salvo la figlia; la conduce dunque da Fekeli, il quale le offre ospitalità, per organizzare poi con calma la sua fuga dalla città. Ignara di tutto, Zuleyha crede erroneamente di essere l'unica a conoscere la gravidanza di Umit, un segreto che si sente obbligata a custodire per evitare azioni sconsiderate da parte di Demir. Nel frattempo, Betul e Sermin vendicano la privazione della loro eredità da parte di Demir: Betul diffonde in segreto la foto del tradimento di Demir per umiliarlo davanti alla comunità.

Fekeli accusa Umit di diffondere le foto compromettenti con Demir, ma lei se la prende a sua volta con Fikret, portando Fekeli a cacciarla da casa. Nel frattempo, Sermin rivela a Demir che Sevda è la madre di Umit. Demir, convinto che Sevda abbia orchestrato un piano contro di lui insieme a Umit e Fikret, decide di espellerla dalla villa.