Terra amara, stasera in tv una nuova puntata: le anticipazioni del 10 maggio

Scopriamo cosa accade nelle nuove trame della soap turca di Canale 5: “Terra amara” va in onda oggi, 10 maggio 2024, a partire dalle 21.30 e regala momenti di tensione e colpi di scena: mentre Vahap permette ad Abdulkadir di fuggire dalle grinfie della polizia, Betul mette in atto un piano per incastrare Zuleyha.

Terra amara: le anticipazioni del 10 maggio 2024

Mentre Abdulkadir viene trasportato al penitenziario di Elazig, Vahap, in un gesto repentino, offre un'improvvisa mano d'aiuto al prigioniero, permettendogli di eludere la sorveglianza e di dileguarsi tra le vette delle montagne di Cukurova, in attesa di attraversare la frontiera. L'improvvisa fuga di Abdulkadir giunge come un fulmine a ciel sereno per Fikret, il quale, istintivamente, dirige i suoi sospetti verso Hakan, che si ritrova così involontariamente al centro di un'inarrestabile catena di accuse e insinuazioni, in presenza di Zuleyha, che a sua volta si ritrova coinvolta in un vortice di dubbi e incertezze.

Intanto Betul tesse il suo piano: raduna un gruppo di sicari per mettere in atto il suo piano, alimentato da mesi di rancore e desiderio di vendetta nei confronti di Zuleyha. Utilizzando l'auto di Colak come esca, uno dei suoi scagnozzi si presenta alla villa fingendosi un collaboratore, invitando Zuleyha a un incontro in una foresta remota con l'obiettivo di svelare il mistero dietro la fuga di Abdulkadir. La strategia di Betul corre il rischio di naufragare quando Cetin, con il suo intervento, finisce per accompagnare Zuleyha all'incontro truccato. Betul, allora, tenta di attirare Zuleyha in una trappola mortale, armata della pistola di Colak; ma le sue subdole intenzioni vengono frustrate e si ritrova costretta alla fuga. Zuleyha, insieme a Colak, progetta a sua volta una vendetta ardita.

Su altri fronti, Gaffur, determinato a riprendere il controllo della sua vita sentimentale, prende una decisione audace: pubblicare una lettera commovente accompagnata da foto personali negli annunci matrimoniali del giornale locale. Prima, però, si rivolge al fotografo Tahir per un ritocco d'immagine, ma durante il loro incontro casuale, i due si ritrovano involontariamente coinvolti in un drammatico episodio che cambierà il corso delle loro vite. Mentre il caos regna sovrano nel paese a causa dell'aggressione a Colak, Hakan, che ha segretamente agevolato la fuga di Abdulkadir, cerca disperatamente di convincere Fikret della sua estraneità alla situazione.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (10 maggio)

La nuova puntata di “Terra amara” va in onda su Canale 5 venerdì 10 maggio 2024, dalle 21.30. Gli episodi della soap turca sono visibili anche (in diretta streaming e on demand) sulla piattaforma Mediaset Infinity.

