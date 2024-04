Terra amara, stasera in tv: le anticipazioni di oggi 12 aprile

Oggi, venerdì 12 aprile 2024, i fan di “Terra amara” possono godersi una nuova puntata della loro soap preferita: in onda dalle 21.30 su Canale 5, l'appuntamento vede un'atmosfera particolarmente tesa tra Abdulkadir, Betul e Colak. Ampio spazio alle vicende di Zuleyha: contesa tra Fikret e Hakan, viene anche chiamata in causa da un uomo che rischia di perdere la moglie.

Terra amara: le anticipazioni del 12 aprile 2024

Il fulcro della narrazione si concentra sul dramma che coinvolge Abdulkadir, Betul e Colak. La rabbia di Abdulkadir per il matrimonio di Betul con Colak sfocia in uno scontro violento, culminando con l'espulsione di Betul e Sermin da casa per mano di Vahap, su incarico del fratello. Colak si trova di fronte a gravi problemi legali quando riceve la terza notifica di demolizione delle strutture abusive del suo ristorante da parte del comune di Cukurova. Convinto che ciò sia il risultato di una vendetta orchestrata da Lutfiye, sindaco della città, Colak accusa pubblicamente quest'ultima di manovrare contro di lui.

Zuleyha mostra diffidenza nei confronti di Sermin e Betul, nonostante le loro rassicurazioni di fedeltà. Offre loro temporanea ospitalità nella villa di Gaffur, mentre quest'ultimo si trasferisce altrove con Uzum.

Mentre il piano di Colak per liberarsi di Zuleyha prende forma, Fikret si trova a fare i conti con una sorpresa: durante una cena in cui intende proporre a Zuleyha di sposarlo, scopre che lei ha già accettato la proposta di matrimonio di Hakan.

Zuleyha viene chiamata ad aiutare un uomo disperato a salvare sua moglie in pericolo di vita durante il parto. La missione si rivela pericolosa, dato che devono attraversare un ponte sospeso per raggiungere il villaggio in cui vive la donna. Zuleyha chiede l'aiuto del dottor Aykut per questa difficile impresa.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (12 aprile)

La nuova puntata di “Terra amara” va in onda su Canale 5 venerdì 12 aprile 2024, dalle 21.30. Gli episodi della soap turca sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Stasera e domani in TV