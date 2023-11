Terra amara, la soap turca stasera in tv: le anticipazioni

Friket prosegue la sua vendetta contro gli Yaman, orchestrando un attentato all'azienda di Demir. Nonostante gli avvertimenti di Fekeli, che ha compreso la pericolosità delle azioni di Friket, il giovane persiste nel suo piano di distruzione.

La situazione raggiunge un punto critico quando Fekeli, colpito dalla malevolenza di Fikret, finisce in terapia intensiva a causa di un infarto. Cetin, convinto che Friket sia il responsabile, lo affronta brutalmente, accusandolo di essere la causa del malore del nonno.

Il paese, inorridito dalle rivelazioni, deve confrontarsi con la presunta dualità dell'uomo del padre di Demir, una volta ammirato e ora disonorato. La tensione cresce, preparando il terreno per nuove rivelazioni che promettono di sconvolgere ulteriormente la trama.

Fekeli si trova sospeso tra la vita e la morte in terapia intensiva, vittima delle conseguenze del piano di Friket. La famiglia è in allarme mentre i medici cercano di gestire la situazione critica. Fikret, in parte colpevole, cerca di avvicinarsi allo zio morente, ma dovrà tenere conto anche della reazione di Mujgan, che adesso lo respinge categoricamente..

Mentre Friket, sentendosi intrappolato, decide di fuggire in Germania, Demir è determinato a scoprire la verità dietro gli eventi che hanno portato alla tragedia di suo padre. La sua indagine lo porta a dimostrare l'innocenza di Adnan sugli abusi accusati da Friket, sgretolando le accuse e gettando nuova luce sulla tormentata relazione tra Adnan e Safiye.

Sul piano sentimentale, la presenza di Sevda si dimostra un fondamentale motore per il riavvicinamento tra Demir e Zuleyha. In cambio la coppia invita la donna a prendere possesso di quella che era la stanza di Hunkar.