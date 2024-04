Terra amara, stasera in tv: le anticipazioni di oggi 19 aprile

La prima serata di Canale 5 offre un'altra avvincente serata in compagnia di “Terra amara”. In onda oggi, venerdì 19 aprile 2024, a partire dalle 21.30, il nuovo appuntamento con la soap turca di successo mette al centro dell'attenzione il matrimonio tra Zuleyha e Hakan. Colei che deve celebratrimonio, Lutfiye, sembra sparire nel nulla. Sotto c'è lo zampino di Colak?

Terra amara: le anticipazioni del 19 aprile 2024

Zuleyha e Hakan si preparano per il giorno più importante della loro vita: le attese nozze e l'inizio di una nuova vita insieme. Nel mentre, Fikret e Lutfiye trovano una temporanea sistemazione, cercando di adattarsi alla nuova situazione. Lutfiye, sempre impegnata nel benessere della sua famiglia, si dedica anche alla ricerca di una fidanzata per suo nipote, e l'attenzione si posa su Zeynep, la nuova insegnante della scuola cittadina, recentemente tornata ad Adana e amica di vecchia data di Cetin. Con l'aiuto di quest'ultimo, Lutfiye organizza una cena per far conoscere Zeynep a Fikret, e i risultati non tradiscono: tra i due sembra infatti nascere fin da subito una certa intesa.

Fallito il trasloco a Istanbul, Sermin e Betul si trovano costrette a vivere nella casa di Gaffur, ma la situazione diventa sempre più difficile: senza mezzi di sostentamento e in preda alla disperazione, Sermin compie un gesto estremo: ruba la spilla d'oro portafortuna di Leyla con l'intento di venderla e ottenere del denaro.

A villa Yaman, tutto è pronto per la cerimonia del matrimonio tra Zuleyha e Hakan, ma l'assenza di Lutfiye, che dovrebbe officiare la cerimonia, suscita preoccupazione in Zuleyha che, timorosa che qualcosa di brutto sia accaduto a causa di possibili ritorsioni da parte di Colak, decide di allertare la polizia. Colak viene così arrestato come principale sospettato per la scomparsa di Lutfiye.

Tutti in città sono convinti che Lutfiye sia stata uccisa da Colak. In realtà, la donna mentre si stava recando in auto a villa Yaman è stata fermata da Vahap che, in fuga dalla gendarmeria, le ha sequestrato l'auto. Per fortuna Lutfiye riesce a fuggire e ad arrivare dalla polizia, dove trova Zuleyha, Hakan e il procuratore ai quali spiega come sono andate le cose. Il matrimonio può adesso essere celebrato.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (19 aprile)

La nuova puntata di “Terra amara” va in onda su Canale 5 venerdì 19 aprile 2024, dalle 21.30. Gli episodi della soap turca sono inoltre visibili - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

