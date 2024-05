Terra amara, stasera in tv una nuova puntata: le anticipazioni del 2 maggio

Nuova prima serata in compagnia di “Terra amara”, la soap opera turca di successo. In onda oggi, 2 maggio 2024, a partire dalle 21.30 su Canale 5, l'odierno appuntamento sviluppa, in particolar modo, due linee narrative: la scomparsa dell'anziana Azize e le azioni di Hakan e Abdulkadir, che meditano un'azione drastica per evitare futuri ricatti.

Terra amara: le anticipazioni del 2 maggio 2024

Hakan è angosciato per la sicurezza di Zuleyha e dei bambini e decide di rivolgersi a Fikret per trovare rapidamente i suoi cari. Al momento della partenza, la protagonista aveva affidato a Cevriye il compito di prendersi cura della nonna, ma un imprevisto complica le cose: in un momento di distrazione Cevriye perde di vista Azize e, quando se ne accorge, la donna è già scomparsa nel nulla. Con i dovuti sensi di colpa del caso, Cevriye condivide l'accaduto con Rasit e Gaffur, sperando in un aiuto nella ricerca.

Alla villa l'atmosfera è carica di tensione a causa della scomparsa di Azize: l'anziana, ferita da un commento di Cevriye, ha deciso di nascondersi per evitare di essere trovata. Nel frattempo Zuleyha si rifiuta di parlare con Hakan, spingendo quest'ultimo a rivolgersi a Fikret per cercare di convincere la moglie a tornare a casa. Grazie alla persuasione di Hakan e alle rassicurazioni di Fikret, la donna accetta di far ritorno, sperando di risolvere i problemi familiari.

Spostandoci altrove, al cotonificio Ismail avvisa Fikret dell'arrivo di un certo Ali Riza. Temendo il peggio, Fikret e Cetin corrono dall'uomo e, con abile persuasione, lo convincono a confessare all'autorità competente l'omicidio di Fekeli, eseguito su ordine di Abdulkadir.

Hakan e Abdulkadir localizzano Hamran. Nonostante i tentativi di Hakan di dimostrare la sua innocenza riguardo alla morte del padre, il giovane rimane scettico. Abdulkadir, allora, decide di porre fine alla questione eliminando Hamran.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (2 maggio)

La nuova puntata di “Terra amara” va in onda su Canale 5 giovedì 2 maggio 2024, dalle 21.30. Gli episodi della soap turca sono ivisibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

