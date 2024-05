Terra amara, stasera in tv una nuova puntata: le anticipazioni del 24 maggio

Penultimo appuntamento televisivo con “Terra amara”, la soap opera di produzione turca in onda su Canale 5 oggi, 24 maggio 2024, a partire dalle 21.30. In attesa del gran finale, atteso per il 31 maggio, scopriamo cosa accade a Zuleyha e a tutti gli altri personaggi dell'amatissima soap.

Terra amara: le anticipazioni del 24 maggio 2024

L'episodio di oggi di "Terra Amara" si apre con una situazione di tensione tra Gulsum e Gaffur. Furiosa, lei crede di essere stata presa in giro da lui. La verità viene però presto a galla: tutto nasce da un semplice malinteso riguardo al nome della pasticceria dove avrebbero dovuto incontrarsi.

Intanto Zuleyha riceve notizie sorprendenti durante un incontro con il suo avvocato: scopre che suo marito Hakan le ha lasciato una fortuna considerevole e, decisa a fare del bene con questo inaspettato lascito, prende la decisione di donare l'intero patrimonio agli abitanti di Cukurova, offrendo alla comunità un futuro più luminoso. Questo gesto altruista la rende un'eroina agli occhi della popolazione, che la celebra con entusiasmo e gratitudine.

Altrove ci sono risvolti più drammatici: il ristorante di Colak viene chiuso a seguito di un'ispezione accurata. Convinto che Lutfiye sia la mente dietro questa operazione, l'uomo ordina a Cevat di sabotare l'auto della donna, svitando i bulloni delle ruote. Ma Lutfiye non è lasciata sola: il procuratore, allertato dai suggerimenti di Fikret, ha messo in atto misure preventive, assegnandole una scorta per proteggerla. Gli agenti della scorta, sempre vigili, sorprendono Cevat sul fatto e Cevat confessa tutto, portando all'arresto di Colak. Questa svolta rappresenta una vittoria significativa per Lutfiye e Fikret, eliminando un pericoloso nemico dalla loro vita.

Su altri fronti, Betul, Abdulkadir e Vahap, in fuga e diretti in Siria, ottengono dei passaporti falsi con cui sperano di superare il confine. Fikret, intanto, con il cuore pieno di sentimenti contrastanti, decide di fare un passo decisivo nella sua relazione con Zeynep: dopo aver acquistato un anello di fidanzamento, Fikret si prepara a dichiarare il suo amore; anche se sente il bisogno di essere completamente onesto e decide di raccontarle tutto il suo passato prima di fare la proposta, sperando che questa trasparenza rafforzi il loro legame.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (24 maggio)

La nuova puntata di “Terra amara” va in onda su Canale 5 venerdì 24 maggio 2024, dalle 21.30. Gli episodi della soap turca sono visibili anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, che offre la possibilità di guardarli sia in diretta streaming che on demand.

Stasera e domani in TV