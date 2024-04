Terra amara, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni

Con frequenza sempre maggiore Canale 5 arricchisce il proprio palinsesto con episodi di “Terra amara”, anche quando non inizialmente previsto. E dunque anche oggi, 25 aprile 2024, a partire dalle 21.30, vediamo Zuleyha, Hakan e gli altri personaggi della soap turca alle prese con disavventure, emozioni, colpi di scena.

Terra amara: le anticipazioni del 25 aprile 2024

Vahap confessa a Abdulkadir il suo segreto scioccante: il matrimonio di Colak con Betul è solo una farsa. Mentre Abdulkadir e Hakan cercano di affrontare questa rivelazione, vengono minacciati da Hamran, il figlio di una persona che hanno ucciso molti anni prima in Libano. Quando due si incontrano di nascosto per discutere la situazione, vengono interrotti da Zuleyha, che aveva seguito Hakan e ora esige spiegazioni. In un tentativo di proteggere Vahap, Abdulkadir inventa una storia, affermando che Hakan stava solo aiutando un vecchio amico a saldare un debito d'onore contratto anni prima.

Colak non paga le sue braccianti, costringendo Zuleyha a intervenire per risarcirle. Mentre pensa a come poter aiutare queste donne in difficoltà, Colak tenta di convince le braccianti di Zuleyha a lavorare per lui, ma la loro ribellione è imminente, informate com'è della sua cattiva condotta con altre lavoratrici. Con le minacce di Hamran che incombono su di loro, Hakan e Abdulkadir cominciano a considerare l'idea di eliminare l'uomo che li sta tenendo sotto scacco.

Sermin e Betul, senza un tetto, si rifugiano da Vahap, ma le cose non sono come sembrano: il padrone di casa le tratta come serve. Mentre Betul lotta per mantenere la sua indipendenza, sua madre cerca di convincerla a sottomettersi. Alla tenuta, Cevriye continua a tentare di conquistare Gaffur, ma sembra che le sue avances cadano nel vuoto. Zuleyha, indignata per le disuguaglianze salariali, decide di agire e avvia una battaglia per la parità retributiva, istituendo un fondo di solidarietà per sostenere le braccianti.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (25 aprile)

La nuova puntata di “Terra amara” va in onda su Canale 5 giovedì 25 aprile 2024, dalle 21.30. Gli episodi della soap turca sono inoltre visibili sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in live streaming che on demand.

