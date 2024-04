Terra amara, stasera in tv una nuova puntata: le anticipazioni

Per il secondo giorno consecutivo, la soap opera “Terra amara” occupa la prima serata di Canale 5: in onda oggi, 26 aprile 2024, a partire dalle 21.30, l'appuntamento vede Zuleyha in guerra contro Colak, Hakan e Abdulkadir in situazione di pericolo, Sermin e Betul intente ad allontanare Vahap.

Terra amara: le anticipazioni del 26 aprile 2024

L'intervento di Zuleyha è stato quantomai provvidenziale per i braccianti che, stanchi degli abusi da Colak, decidono all'unisono di boicottare il lavoro nei suoi terreni. Con la forza lavoro ormai in rivolta, Colak si ritrova in una situazione difficile, incapace di far fronte alle sue necessità agricole e medita vendetta contro la protagonista, considerandola responsabile del suo declino.

Sia Hakan che Abdulkadir, intanto, ricevono delle minacce sotto forma di proiettili da Hamran, il quale persiste nel suo intento di vendicare la morte del padre. Per risolvere la situazione, i due decidono di rivolgersi a Vahap, sperando che possa mediare la controversia e porre fine alle minacce. Fikret, determinato a ottenere giustizia per la morte di Fekeli, rintraccia Ali Riza, l'uomo responsabile dell'omicidio, e cerca di convincerlo a confessare alle autorità in cambio di protezione per la sua famiglia; ma Ali Riza rifiuta l'offerta, complicando ulteriormente la situazione.

Quando gli uomini di Abdulkadir riescono a trovare Ali Riza, invece di eseguire l'ordine di ucciderlo, lo lasciano fuggire, aumentando le tensioni. Intanto, Vahap continua la sua campagna di intimidazione nei confronti di Colak, orchestrando eventi inquietanti come la scoperta di un topo morto nel ristorante del rivale, provocando panico tra i clienti.

Sermin e Betul escogitano un piano per liberarsi dall'ospitalità forzata di Vahap: la prima si reca di nascosto alla villa di Colak con l'intento di recuperare una pistola per difendersi. Riesce a entrare nella villa sotto falso pretesto, ma le cose prendono una piega pericolosa quando Hakan cade in una trappola tesa da Hamran, che minaccia di ucciderlo per vendicare la morte del padre.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (26 aprile)

La nuova puntata di “Terra amara” va in onda su Canale 5 giovedì 26 aprile 2024, dalle 21.30. Gli episodi della soap turca sono ivisibili anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

