Tg2 Post, Antonella Boralevi: "Le donne bevono vino per darsi un tono". Il sommelier: "È un mezzo di conquista"

Ancora fa discutere la conversazione che hanno avuto Antonella Boralevi, Giorgio Calabrese e Alessandro Scorsone a Tg2 Post pochi giorni fa. I tre in studio parlavano di Made in Italy in bottiglia e dunque di vini. La posizione di Boralevi sul perché le donne bevano vino ha fatto storcere la bocca a molti sui social: "Noi donne abbiamo fatto tante cose, abbiamo conquistato molto ma c'è in noi un sentimento che credo sia quasi genetico. Una donna deve sempre combattere con quella parte di sé che non si sente all’altezza. Le donne bevono come prima fumavano una sigaretta, bevono per darsi un tono". E poi ha aggiunto: "Non abbiamo bisogno del bicchiere di vino per sapere di essere di valore, meglio una piccola dose e soprattutto mai bere da sole in casa".

Calabrese, presidente Commissione nazionale sicurezza alimentare, aggiunge poi una spiegazione scientifica che andrebbe ad avvalorare quanto affermato dalla scrittrice: "Le donne, metabolicamente, hanno un enzima minore: se gli uomini possono bere un bicchiere, le donne è meglio che ne prendano mezzo". "Ecco, appunto, la scienza ce lo conferma", ha dunque ribattuto Boralevi. La chiusura poi è stata affidata a Scorsone, sommelier e maestro cerimoniere della presidenza del Consiglio_ "Il vino è poesia. Uno straordinario mezzo per conoscere le persone e soprattutto per conquistarle, ecco perché alle donne piace sempre quando viene servito un calice di vino".