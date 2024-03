Tg2, il fuorionda bomba sulla figlia di Fiorello: "Questa adesso avrà 12 trasmissioni"

Fuorionda imbarazzante oggi, martedì 19 marzo, alla fine dell'edizione delle 13 del Tg2. Per augurare a tutti i telespettatori una buona Festa del papà, il telegiornale ha riproposto l'emozionante duetto che Fiorello ha eseguito con la figlia Angelica stamattina nella consueta diretta di Viva Rai2!. A lanciare il servizio il giornalista Piergiorgio Giacovazzo: "Sorpresa ed emozione a Viva Rai2 dove per la Festa del papà Fiorello ha ospitato la figlia Angelica, 18 anni a giugno, e si è esibito con lei in una tenera versione familiare de La Prima cosa bella. Vediamo e buona giornata", ha concluso il conduttore prima di lanciare il video. Ma è stato proprio dopo la messa in onda del momento con lo showman e la figlia protagonista che si è consumata la gaffe: proprio mentre in sovraimpressione si leggeva la scritta "Auguri a tutti i papà", ecco che Giacovazzo, evidentemente ignaro che il suo microfono fosse ancora aperto, ha affermato: "Che carini! Adesso questa c'avrà 12 trasmissioni...". Un commento che non è passato inascoltato al pubblico che lo ha subito riproposto sui social.

Di seguito il video del fuorionda sulla figlia di Fiorello al Tg2

Il microfono aperto del giornalista del Tg2 Piergiorgio Giacovazzo. 🤔😵‍💫pic.twitter.com/4X8nDzkENU — LALLERO (@see_lallero) March 19, 2024