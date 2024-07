The Family, il cast: gli attori e i personaggi

In onda su Canale 5 dalle 14.45, dal lunedì al venerdì, a partire dall'8 luglio, la serie di produzione turca "The Family" (titolo originale: "Aile") vanta una ricca galleria di personaggi. In questo spazio ci occupiamo degli attori di questa novità televisiva e dei rispettivi ruoli da loro interpretati.

Aslan Soykan (interpretato da Kıvanç Tatlıtuğ)

Aslan è il capo della famiglia Soykan. Da un lato, cerca di curare le ferite emotive lasciate dalla sua famiglia, dall'altro, tenta di ripulire i traffici illeciti in cui sono coinvolti da anni. È un uomo divertente e spiritoso, proprietario del night club "Volta". L'incontro con Devin cambierà radicalmente tutti gli equilibri.

Kıvanç Tatlıtuğ è un attore e modello nato ad Adana il 27 ottobre 1983. Ha vissuto lì fino alle scuole superiori, giocando a basket in vari club giovanili. Dopo che il padre ha avuto problemi cardiaci, si è trasferito con la famiglia a Istanbul, dove ha continuato la carriera sportiva fino a un infortunio. Nel 2002 è diventato famoso vincendo il concorso Best Model of Turkey e poi Best Model of the World. Ha esordito come attore nella serie "Gümüş", ma in patria è conosciuto soprattutto per il ruolo di Behlül in "Aşk-ı Memnu". In Italia lo abbiamo visto in "La ragazza e l'ufficiale" e in "Brave and Beautiful". Nel 2016 si è sposato con Başak Dizer. Recentemente ha partecipato a progetti come "Boğa Boğa" e "Yakamoz S-245".

Devin Akın (interpretata da Serenay Sarıkaya)

Devin è una figura chiave che altera tutti gli equilibri nella vita di Aslan, il leader della famiglia Soykan, quando entrano in contatto. Protagonista femminile della vicenda, è una bravissima psicologa, che punta molto sui rapporti interpersonali con i pazienti che segue. Donna forte e determinata, viene travolta quando conosce Aslan.

Serenay Sarıkaya è un'attrice e modella nata ad Ankara il 1 luglio 1991. Ha vissuto per un periodo ad Antalya e si è diplomata al liceo Saime Salih Konca. Dopo aver vinto il premio speciale della giuria al concorso di bellezza "Avrupa Gençler Güzellik Yarışması" nel 2006, ha iniziato la carriera cinematografica nel film "Şaşkın". Ha recitato in numerosi progetti e nel 2019 ha debuttato a teatro interpretando Alice nel "Alice Müzikali". Recentemente ha recitato in "Şahmaran" e "İklim Meselesi".



Hülya Soykan (interpretata da Nur Sürer)

Hülya è la madre di Aslan e la regina della famiglia Soykan. Ha dedicato la sua vita a proteggere la famiglia, essendo una donna forte e coraggiosa. La sua più grande paura è perdere l'autorità, timore che si concretizza con l'arrivo di Devin.

Nur Sürer, che interpreta Hülya, è un'attrice nata il 21 giugno 1954, vincitrice di due premi Altın Portakal per la miglior attrice al Festival del cinema di Antalya. Impegnata nelle questioni dei diritti delle donne, è nota per la sua posizione politica. Ha recitato in oltre 40 film e serie TV. È stata sposata brevemente con Bülent Kayabaş nel 1981.



Cihan Soykan (interpretato da Nejat İşler)

Cihan è un personaggio complesso legato alla famiglia Soykan e contribuisce alle dinamiche intricate della serie.

Nejat İşler è un attore di teatro e cinema nato a Istanbul il 28 febbraio 1972 , noto per i ruoli in serie TV e film, tra cui Ercüment Çözer in "Behzat Ç" e Selim in "Barda". Ha studiato alla Mimar Sinan University e ha iniziato la carriera nei teatri statali e nelle serie TV. Nel 1995 ha fondato il 'Kahramanlar ve Soytarılar Tiyatrosu' con due amici. Recentemente ha partecipato a progetti come "Saygı", "Tamirhane" e "9,75 Santimetrekare".



Leyla Soykan (interpretata da Canan Ergüder)

Leyla è la sorella di Aslan, sempre sotto la pressione della madre, che ha portato a un matrimonio indesiderato e a una vita infelice. Ora cerca di riprendere il controllo della propria vita.

Canan Ergüder è un'attrice nata a Istanbul il 15 luglio 1976. Ha frequentato l'Üsküdar American High School e ha studiato sociologia e teatro alla Franklin and Marshall College. Ha conseguito un master in recitazione alla New York Actors Studio Drama School, diventando membro a vita dell'Actors Studio. Nota per il ruolo del procuratore Esra in "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi", si è sposata con Kenan Ece nel 2017.



Ati (interpretato da Ushan Çakır)

Ati, il cui vero nome è Atilla Özyılmaz, è un ambizioso e arrogante proprietario di una società di media, che si scontra con la famiglia Soykan.

Ushan Çakır è un attore nato a Izmir il 23 maggio 1984, noto per il ruolo di Arda in "Leyla ile Mecnun". È stato fidanzato con l'attrice Damla Sönmez dal 2017 al 2021. Recentemente ha recitato in "Cezailer" e "Beni Çok Sev".



İbo (interpretato da Levent Ülgen)

İbo, il cui vero nome è İbrahim Soykan, è lo zio di Aslan, risentito per non essere diventato il capo della famiglia. Cerca costantemente di ostacolare Aslan.

Levent Ülgen è un attore nato l'8 agosto 1962. che ha studiato teatro al conservatorio statale della Hacettepe University. Ha iniziato la carriera all'Ankara Halk Tiyatrosu e ha recitato in "En Son Babalar Duyar". È attivo anche in organizzazioni di volontariato.



Seher (interpretata da Emel Göksu)

Seher è la nonna di Aslan, affetta da demenza. Nonostante la malattia, rimane una figura influente nella famiglia.

Emel Göksu è un'attrice teatrale nata a Malatya il 25 febbraio 1945. Ha iniziato la carriera nel 1962 e ha studiato pantofole in Inghilterra nel 1970. Ha lavorato al Teatro di Stato di Izmir e ha recitato in serie TV come "Bizim Evin Halleri". Era sposata con l'attore Sönmez Atasoy e la loro figlia, Fadik Sevin Atasoy, è anch'essa attrice.

Yağmur (interpretata da Yüsra Geyik)

Yağmur è la sorella di Devin, una persona che vive al limite e cerca di rimettere in ordine la propria vita con l'aiuto della sorella.

Yüsra Geyik è un'attrice nata a Samsun il 21 giugno 1990. Ha iniziato a recitare a teatro durante le scuole elementari. È diventata popolare grazie a "Arka Sokaklar". Recentemente ha recitato in "Bir Küçük Gün Işığı", "Aile" e "Camdaki Kız".



Tolga (interpretato da Mert Denizmen)

Tolga è il genero dei Soykan e il responsabile della contabilità aziendale. Ha sposato Leyla su insistenza di Hülya e, nonostante sembri tranquillo, è manipolatore.

Mert Denizmen è un attore nato a Istanbul il 2 giugno 1986, laureato in recitazione all'Haliç University. Ha debuttato nel 2017 in "Vatanım Sensin". È sposato con la pittrice Elif Tutka dal 2017 e recentemente ha recitato in "Cinayet Süsü", "Kar" e "Sesinde Aşk Var".

)

Programmi tv stasera e domani

- Programmi tv stasera

- Film stasera in tv

- Programmi tv oggi

- Programmi tv domani sera