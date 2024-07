Seconda settimana per la nuova soap opera di produzione turca di Canale 5. In onda dal lunedì 15 a venerdì 19 luglio 2024, a partire dalle 14.45, "The Family" ha come evento saliente le imminenti nozze tra Aslan e Devin. Un unione, però, destinata a scontentare qualcuno.

The Family: le anticipazioni dal 15 al 19 luglio 2024

Durante la festa di compleanno di Ergun, la situazione si complica. Aslan difende Devin, promettendole amore eterno. Devin, commossa, gli chiede di sposarla. Aslan corre a casa per cercare sua nonna scomparsa; la trova con l'aiuto di Devin; ma quest'ultima si irritata con Hulya, e annuncia a sorpresa la sua proposta di matrimonio. Cihan si presenta allo studio di Devin sotto falso nome, ma lei lo riconosce.

Poco dopo, Devin presenta Aslan ai suoi amici e tutti festeggiano il fidanzamento. Durante la serata, Aslan si infuria vedendo il marito di sua sorella con un'altra donna, ma Devin rimane al suo fianco. Intanto, la madre di Aslan vuole impedire il matrimonio e prepara un contratto prematrimoniale per Devin.

Hulya visita Devin fingendo di scusarsi per il comportamento di Aslan, ma in realtà cerca di scoraggiarla dal matrimonio. Aslan scopre il contratto prematrimoniale e si arrabbia con sua madre. Ibrahim scopre le vere intenzioni di Atilla riguardo al documentario e lo affronta. Cihan cerca di parlare a Devin della sua infanzia infelice. Devin scopre il contratto e decide di interrompere la relazione. Atilla subisce pressioni da Ibrahim e Aslan per il controllo del suo canale televisivo. Hulya deve difendersi da Ibrahim, che, nell'abitazione, porta guardie di sicurezza e una badante per sua madre.

Aslan avverte l'avversione di Hulya verso Devin, considerandola inadatta alla famiglia Soycan. Successivamente Aslan mette in chiaro con la madre che non permetterà a nessuno di ostacolare il suo amore per Devin: il matrimonio viene fissato per la settimana successiva. Hulya scopre che Cihan è un paziente di Devin e lo invita al matrimonio.

Dove vedere The Family in tv e in streaming (dal 15 al 19 luglio)

I nuovi episodi di "The Family" vanno in onda su Canale 5 da lunedì 15 a venerdì 19 luglio 2024 a partire dalle 14.45. Le puntate della soap turca sono inoltre visibili - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

