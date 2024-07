Nuovi episodi per "The Family", la nuova soap opera di produzione turca di Canale 5. In onda da lunedì 22 a venerdì 26 luglio 2024, a partire dalle 14.45, le puntate inedite raccontano l'imminente matrimonio tra Devin e Aslan. Ma l'esistenza dell'uomo, come sappiamo, è segnata da azioni poco edificanti, che potrebbero condizionare la sua vita privata.

The Family: le anticipazioni dal 22 al 26 luglio 2024

Con l'approssimarsi del matrimonio tra Devin e Aslan, le tensioni cresce: Devin si rende conto che Aslan non ha intenzione di celebrare il matrimonio in modo sobrio come avevano inizialmente concordato. I preparativi procedono senza intoppi e persino Cihan riceve un invito, anche se leggermente diverso dagli altri. Ma poco prima della cerimonia, Hulya scopre con sorpresa che Devin non prenderà il cognome dei Soykan dopo le nozze, il che la lascia profondamente turbata.

Durante il ricevimento, Hulya desidera che Cihan confessi ad Aslan che sta vedendo Devin di nascosto per le sue sedute terapeutiche; ma Cihan riesce a dissuaderla, facendo leva sull'amore che Hulya prova per Aslan. Ekrem confessa a Yagmur di essersi innamorato di lei, ma viene poi ferito gravemente da un sicario. La reazione di Aslan è di pura ira.

Ekrem si risveglia in ospedale e afferma di non aver riconosciuto chi gli ha sparato. Determinato a vendicarsi, Aslan inizia la sua caccia ad Atilla. Sconvolta dagli eventi del matrimonio, Devin ha un attacco di panico e implora Turgut di riportarla a casa. Hulya cerca di convincerla ad andare alla villa, ma senza successo.

Devin incontra segretamente Cihan per cercare di capire se Aslan sia capace di uccidere, ma non ottiene risposte chiare. Cihan la avverte del pericoloso fascino del potere dei Soykan. Aslan rintraccia Atilla, che nega di essere il responsabile dell'attacco a Ekrem, il quale scopre la dipendenza di Yagmur.

Aslan riesce a convincere Devin che non ha interferito per aiutare sua madre e che non si è vendicato per l'aggressione a Ekrem, ma la verità è ben diversa. Le regole imposte dalla famiglia Soykan diventano sempre più oppressive per Devin e Hulya continua a tentare di controllarla, persino suggerendo che non guidi più la sua auto e che usi un autista. Aslan ha un confronto serrato con lo zio Ibrahim, mentre i rispettivi uomini sono in azione sul campo.

Dove vedere The Family in tv e in streaming (dal 22 al 26 luglio)

Le nuove puntate di "The Family" vanno in onda su Canale 5 da lunedì 22 a venerdì 26 luglio 2024 a partire dalle 14.45. Gli episodi della soap turca sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

