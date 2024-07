In prima visione tv, parte lunedì 8 luglio 2024 la nuova soap opera di produzione turca di Canale 5. In onda dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14.45. "The Family" è stato lanciato in patria come rilettura turca del capolavoro "I Soprano", pietra miliare della televisione. Leggiamo, adesso, le trame dei primi episodi della soap.

The Family: le anticipazioni dall'8 al 12 luglio 2024

La famiglia Soykan, il clan criminale più temuto e rispettato di Istanbul, si raduna per celebrare con una sontuosa cena il compleanno di Yusuf e. Aslan, che non ha mai mancato un singolo incontro familiare, vede le cose cambiare quando conosce Devin, una talentuosa psicologa. Affascinato dalla donna e desideroso di aiutarla con un problema che riguarda la sua famiglia, Aslan decide di saltare l'importante cena, accentuando così le tensioni latenti nel clan.

L'uomo invita la donna a trascorrere una serata fuori, durante la quale entrambi godono di momenti piacevoli e intimi.I rapporti tra Aslan e sua madre Hulya, però, si inaspriscono ulteriormente, con previsioni di futuri contrasti, specialmente quando Aslan scopre che Hulya continua a interferire pesantemente nella sua vita personale.

Aslan viene a sapere che un individuo, mandato da sua madre, lo segue per ottenere informazioni sulla sua nuova compagna. In risposta, pianifica una cena a sorpresa per presentare Devin alla famiglia. Aslan capisce sempre di più che Devin è una donna indipendente e di carattere forte. Ma Hulya non si arrende facilmente e continua a mettere ostacoli sulla strada della coppia, portando a un malinteso che mette in pericolo la sorella di Devin.

Aslan, determinato a migliorare la reputazione della sua famiglia, e con Atilla ora al comando delle attività criminali dello zio, valuta una possibile collaborazione professionale con lui. Poco dopo Atilla propone un’offerta di lavoro ad Aslan che si rivela però essere una mossa inopportuna. Devin, d'altro canto, cerca di definire meglio il suo rapporto con Aslan, ma, attratta dal suo fascino, fatica a esprimere chiaramente le sue preoccupazioni. L'ingerenza di Hulya diventa sempre più opprimente, estendendosi anche alle figlie.

Aslan e Devin attraversano un periodo di tensione quando lui le propone il matrimonio e lei rifiuta, causando la rottura della loro relazione. Nonostante ciò, Atilla non rinuncia al progetto del documentario e decide di discuterne direttamente con Ibrahim. Devin deve risolvere un conflitto con suo padre e, quando viene invitata al pranzo di compleanno, la situazione diventa molto tesa e imbarazzante. L'arrivo improvviso di Aslan, che si presenta come il compagno di Devin, allevia parzialmente la tensione, ma introduce ulteriori imprevisti.

Dove vedere The Family in tv e in streaming (dall'8 al 12 luglio)

I nuovi episodi di "Endless Love" vanno in onda su Canale 5 da lunedì 8 a venerdì 12 luglio 2024 a partire dalle 14.10. Le puntate della soap turca sono visibili anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Programmi tv stasera e domani

- Programmi tv stasera

- Film stasera in tv

- Programmi tv oggi

- Programmi tv domani sera