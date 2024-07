The Family: quante puntate sono e quando finisce

Nuova proposta di Canale 5, la serie televisiva di produzione turca "The Family" va in onda a partire da lunedì 8 luglio 2024 dalle 14.45. Melodramma, criminalità e colpi di scena: gli autori si sono ispirati alla pietra miliare "I Soprano", ma i telespettatori ritroveranno molti degli stilemi in voga nella serialità turca contemporanea. Scopriamo, in questa sede, quante sono le puntate della serie.

Quante puntate sono e quando finisce "The Family"

Ambientata tra le città di Istanbul e Smirne, "The Family" racconta una storia d'amore, travolgente quanto inedita, tra Aslan, un temuto boss del crimine, e Devin, una psicologa di grande talento e rinomata professionalità. Aslan è il capo di una potente famiglia criminale di Istanbul, mentre Devin ha costruito una carriera di successo grazie alle sue capacità e alla sua dedizione. Nonostante le loro vite apparentemente inconciliabili, i due trovano un punto d'incontro nel loro amore reciproco e nella comune esperienza di avere familiari con disturbi mentali. Questa serie è una rivisitazione turca del celebre show americano "I Soprano", trasmesso su HBO dal 1999 al 2007. L'adattamento turco non solo riprende i temi fondamentali della serie originale, ma li reinventa all'interno del contesto culturale e sociale della Turchia: i due lavori non sono, dunque, somiglianti.

Ma da quante puntate è composta "The Family"? Come i fan della serialità turca già sanno, la struttura degli episodi può variare significativamente tra le edizioni locali e quelle internazionali. "The Family", in particolare, è composta da 30 episodi, ognuno dei quali dura 120 minuti o poco più, distribuiti su due stagioni. Tuttavia, per il pubblico italiano e per gran parte di quello europeo, ogni episodio originale viene suddiviso in tre episodi più brevi, di circa 45-50 minuti ciascuno. Questo adattamento porta il numero totale degli episodi trasmessi in Italia a 95. Una frammentazione che permette una maggiore flessibilità nella programmazione e rende la serie più accessibile al pubblico di casa nostra.

Canale 5 non ha ufficializzato la data di chiusura della serie e bisognerà constatare il gradimento del pubblico italiano. In onda quasi certamente per tutta l'estate del 2024, trasmesso regolarmente tutti i giorni dal lunedì al venerdì, "The Family" potrebbe terminare durante la seconda metà di novembre. Bisogna ribadire che sono ipotesi approssimative: le variabili sono tante e, al momento, non resta che sintonizzarsi quotidianamente su Canale 5 per godersi questa nuova serie proveniente dalla Turchia.

