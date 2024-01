The Floor - Ne rimarrà solo uno, la finale stasera in tv: le anticipazioni

Siamo giunti al giorno del gran finale del game show "The Floor": dopo diverse settimane di sfide mozzafiato e sorprese, Ciro Priello e Fabio Balsamo vestono per l'ultima volta gli abiti dei padroni di casa della prima stagione del programma.

Inizialmente sono partiti in ben 100 concorrenti, con una stimolante dinamica di gioco: un campo gigante, 100 partecipanti, ciascuno specializzato in una categoria diversa, e un premio eccezionale di 100mila euro. Ma c'è un colpo di scena: ogni concorrente ha solo 45 secondi per battere il proprio avversario o rischiare l'eliminazione immediata.

Solo i più astuti e abili sono riusciti a giocare al meglio le proprie carte, guadagnandosi così il pass per la finalissima. Alberto e Pierluigi si presentano all'ultima puntata in testa alla classifica, con rispettivamente 28 e 22 caselle conquistate. Ma sarà davvero uno di loro a portare a casa la vittoria e il ricco premio finale, oppure un altro partecipante tirerà fuori dall'armadio l'asso nella manica che cambierà il corso della gara? Le sorprese sono all'ordine del giorno.

Il format, ideato da John De Mol e lanciato nel 2023 nei Paesi Bassi, ha riscosso grande successo in diverse nazioni europee ed è partito ad inizio anno anche negli Stati Uniti. Come abbiamo avuto modo di constatare, la gara ha abbracciato una vasta gamma di argomenti, dalle espressioni idiomatiche agli eventi storici, dagli animali alle canzoni, richiedendo una conoscenza generale approfondita. Alla fine di ogni precedente episodio, il concorrente con più riquadri vinti ha ricevuto un premio in denaro, ma soltanto chi conquisterà, alla fine dei giochi, tutti e 100 i riquadri si aggiudicherà il ricco montepremi.

I conduttori, Ciro Priello e Fabio Balsamo, noti anche come membri del celebre gruppo comico "The Jackal", sono diventati un punto di riferimento sul web e hanno conquistato il pubblico televisivo con show come "Name That Tune - Indovina la canzone" su Tv8 e Sky, oltre a partecipazioni a "LOL - Chi ride è fuori" e "Celebrity Hunted". Il successo di "The Floor" rappresenta per loro un nuovo significativo traguardo.