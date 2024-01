The Floor - Ne rimarrà solo uno, stasera in tv la prima puntata: anticipazioni, come funziona

Al via oggi, martedì 2 gennaio 2024, dalle 21.20 su Rai 2, "The Floor - Ne rimarrà solo uno", adattamento italiano di un format già successo in diverse nazioni. Quiz show imponente, vede in scena la bellezza di cento concorrenti, pronti a misurarsi sui più disparati argomenti. AL timone del programma troviamo Ciro Priello e Fabio Balsamo, già membri dei The Jackal.

The Floor - Ne rimarrà solo uno: anticipazioni prima puntata

Tutto pronto per un nuovo e avvincente spettacolo televisivo: "The Floor - Ne rimarrà solo uno"'. Si tratta di un quiz innovativo, ideato da John De Mol, mente creativa di successi televisivi come "Affari Tuoi" e "The Voice". Il format, già acclamato all'estero, ha già stabilito notevoli numeri nei Paesi Bassi e, nel 2023, in Spagna, dove è stato trasmesso con successo su Antena 3. Ora, è in procinto di sbarcare negli Stati Uniti su Fox, e presto raggiungerà anche Germania e Francia.

L'avventura italiana di "The Floor" comincia martedì 2 gennaio 2024 su Rai 2, in prima serata, con il primo dei sei appuntamenti previsti. Il gioco presenta un campo da gioco gigante, 100 concorrenti, 100 categorie diverse e un premio eccezionale di 100mila euro. Ma c'è un twist: ogni partecipante ha soltanto 45 secondi per vincere un duello contro un avversario o rischiare l'eliminazione immediata.

Gli affiatati conduttori, Ciro Priello e Fabio Balsamo sono emersi sul web come membri del celebre gruppo comico "The Jackal". Un culto che nel corso degli ultimi anni è approdato sul piccolo schermo, in show come "Name That Tune - Indovina la canzone" (su Tv8 e Sky) e come concorrenti di "LOL - Chi ride è fuori" e "Celebrity Hunted". Adesso sono pronti ad un ulteriore salto, portando in prima serata sulla Rai la loro vivacità e ironia nel ruolo di presentatori.

Come detto, "The Floor - Ne rimarrà solo uno" vede in gara la bellezza di 100 concorrenti che si sfidano, ognuno specializzato in una specifica categoria. I duelli avvengono su una scacchiera grafica, dove il vincitore guadagna territorio a discapito del perdente. Il concorrente che alla fine di 99 duelli riesce a conquistare l'intero campo da gioco si aggiudica l'ambito montepremi.

Il quiz abbraccia una vasta gamma di argomenti, da modi di dire a eventi storici, da animali a brani musicali; ma anche se ciascun concorrente porta la propria specializzazione, la sfida richiede una conoscenza generale di tutti i temi trattati. Alla fine di ogni episodio, il concorrente con più riquadri vinti riceve un premio in denaro, mentre colui che alla fine della corsa conquista tutti e 100 i riquadri si aggiudica il grande premio.

L'obiettivo di "The Floor" è quello di farsi avventura culturale per tutta la famiglia, unendo competizione, conoscenza e intrattenimento, allietando tanto il pubblico in studio quanto gli spettatori da casa.

Dove vedere “The Floor - Ne rimarrà solo uno” in tv e in streaming

La prima puntata di “The Floor - Ne rimarrà solo uno” va in onda mercoledì 2 gennaio 2024, dalle 21.20 su Rai 2. Il programma è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

