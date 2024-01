The Floor - Ne rimarrà solo uno, stasera in tv la terza puntata: anticipazioni, come funziona

Terzo atto per "The Floor - Ne rimarrà solo uno", il nuovo quiz show di Rai 2 va in onda oggi, martedì 2024, dalle 21.20. Versione italiana di un format che si sta facendo spazio nelle televisioni di tutto il mondo, una gara che mette su una enorme scacchiera cento concorrenti, che si danno battaglia su svariati argomenti con l'obiettivo di accaparrarsi il montepremi finale. Alla conduzione troviamo i "The Jackal" Ciro Priello e Fabio Balsamo.

The Floor - Ne rimarrà solo uno: anticipazioni terza puntata

Il programma "The Floor - Ne rimarrà solo uno!" è pronto a fare il suo ritorno con la terza puntata, in prima serata su Rai 2 oggi, 9 gennaio. Frutto della collaborazione tra la Direzione Intrattenimento Prime Time e Blu Yazmine, il game show è condotto da Ciro Priello con Fabio Balsamo, membri del gruppo comico The Jackal che, dopo aver spopolato sul web, si stanno ritagliando uno spazio importante anche in tv, grazie a show come "Name That Tune - Indovina la canzone" (su Tv8 e Sky) o come concorrenti di "LOL - Chi ride è fuori".

Il format, ideato da John De Mol, creatore di successi come "Affari Tuoi" e "The Voice", ha già ottenuto notevoli risultati nei Paesi in cui è stato lanciato. In Olanda, è entrato nella top 10 dei programmi più visti della stagione 2023, ha riscosso successo anche in Spagna su Antena 3 lo scorso autunno, e è in procinto di debuttare negli Stati Uniti su Fox. Ulteriori trasmissioni sono pianificate anche in Germania e in Francia.

Il gioco prevede un campo da gioco diviso in caselle, con ogni concorrente che deve sfidare uno dei confinanti in duelli veloci. Chi perde viene eliminato, mentre il vincitore acquisisce la casella dell'avversario, estendendo il proprio spazio. Il concorrente che, dopo 6 puntate e 99 duelli, riesce a conquistare l'intero campo da gioco, si assicurerà il fantastico premio in denaro di 100.000 euro.

Uno show di cultura generale, quindi, ma adatto a tutta la famiglia, coinvolgendo esperti in varie categorie, che vanno dalle sfide più impegnative a quelle più insolite. Il campo da gioco è enorme, con 100 concorrenti, ognuno assegnato a una categoria specifica: l'ambito montepremi garantisce la giusta e sana competizione.

Dove vedere “The Floor - Ne rimarrà solo uno” in tv e in streaming

La terza puntata di “The Floor - Ne rimarrà solo uno” va in onda martedì 9 gennaio 2024, dalle 21.20 su Rai 2. Il programma è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

