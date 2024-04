"The Miracle Club", il film stasera in tv: trama e cast

Oggi, 16 aprile 2024, a partire dalle 21.30 Rai 1 propone il film "The Miracle Club". Produzione britannica diretta da Thaddeus O'Sullivan, la pellicola si affida in gran parte al suo terzetto "al femminile" di grandi attrici (Maggie Smith, Laura Linney, Kathy Bates), impegnate in un "on the road" sul senso della vita.

The Miracle Club: la trama

1967. Chrissie, una donna di cinquant'anni, torna nella sua terra natia in Irlanda dopo anni passati all'estero, per partecipare al funerale della madre da cui era stata separata. Il ritorno a casa riporta con sé una marea di emozioni contrastanti: da un lato, il dolore per la perdita della madre e il rimorso per il tempo perso, dall'altro, la necessità di fare i conti con un passato complicato e con i segreti che lo circondano. Mentre si prepara a affrontare il lutto, Chrissie scopre che la sua cugina, un'amica di lunga data della madre, e una giovane donna del quartiere hanno deciso di partecipare a un pellegrinaggio a Lourdes organizzato dalla parrocchia locale. La motivazione principale di questo viaggio è il figlio della donna più giovane, un ragazzo muto senza una diagnosi medica chiara. Sperano che il viaggio a Lourdes possa portare una sorta di guarigione o almeno un conforto spirituale per il giovane. Chrissie decide di unirsi a loro, non solo per sostenere la famiglia della sua amica, ma anche perché ha promesso alla madre morente di andare a Lourdes al suo posto. Durante il pellegrinaggio, tra preghiere e momenti di riflessione, le donne si trovano costrette a confrontarsi con la verità del loro passato e a trovare il coraggio di affrontare le conseguenze delle proprie azioni.

Diretto da Thaddeus O'Sullivan, il film "The Miracle Club" è un dramma con elementi più leggeri, un "on the road" che segue un gruppo di donne di diverse generazioni mentre intraprendono un viaggio da Dublino a Lourdes. Il lungometraggio affronta temi profondi come il lutto, il senso di colpa, il perdono e l'accettazione, mettendo in risalto le relazioni interpersonali e la forza dell'amicizia femminile. Le protagoniste, interpretate da un cast di attrici rinomate come Kathy Bates, Maggie Smith, Laura Linney, portano avanti la narrazione con abilità e profondità emotiva. Una riflessione sulla famiglia, il dovere e la responsabilità reciproca, dunque, all'insegna di una storia sulla ricerca di guarigione e accettazione.

Il cast del film è così composto:

Maggie Smith (Lily Fox)

Laura Linney (Chrissie Ahearn)

Kathy Bates (Eileen Dunne)

Stephen Rea (Frank Dunne)

Agnes O'Casey (Dolly Dunne)

Mark O'Halloran (Padre Dermot Byrne)

Mark McKenna (George Hennessy)

Hazel Doupe (Cathy)

Niall Buggy (Tommy Fox)

Dove vedere "The Miracle Club" in tv e in streaming

Il film "The Miracle Club" va in onda martedì 16 aparile 2024, a partire dalle 21.30 su Rai 1; ed è disponibile per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.

