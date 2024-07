"The North Sea", stasera in tv il disaster movie: trama, cast e curiosità

La prima serata di Rai 2 propone oggi, 4 luglio 2024, a partire dalle 21.20, il film "The North Sea". Di produzione norvegese, la pellicola parte da un disastroso crollo di una piattaforma petrolifera. Ma ben presto i ricercatori capiscono che potrebbe essere soltanto l'inizio di un grande evento catastrofico.

The North Sea, le anticipazioni

Una piattaforma petrolifera viene distrutta sulla piattaforma continentale norvegese: gli investigatori cercano di capire cosa sia accaduto, scoprendo che è solo l'inizio di qualcosa di ancora più grave. La protagonista del film, Sofie, è sentimentalmente legata al petrolifero Steven, che ha un figlio di nome Odin. Sofie lavora su un progetto di droni sottomarini per operazioni di ricerca subacquea. Portati su una nave speciale vicino alla piattaforma petrolifera affondata, scoprono diversi corpi e un sopravvissuto, che non riescono a salvare a causa di un'emissione di gas dal fondo marino, che provoca una potente esplosione distruggendo la piattaforma e danneggiando la nave su cui si trova Sofie. Steven la raggiunge in ospedale e la porta a vivere con lui. L'assistente di Sofie, Arthur, esaminando le registrazioni video del loro drone sottomarino, scopre che la causa del disastro non è stata una semplice subsidenza del terreno ma una gigantesca faglia nel fondo del Mare del Nord. La compagnia Saga avvia una rapida evacuazione del personale di tutte le piattaforme petrolifere in mare e chiude tutti i pozzi per evitare fuoriuscite di petrolio. Ma sulla piattaforma dove si trova Steven, quasi tutto il personale è stato evacuato, tranne l'ultimo gruppo. Viene comunicato che uno dei pozzi deve essere chiuso manualmente e Steven si offre volontario per farlo. Scende al livello del pozzo, ma mentre sta per chiuderlo, un'infiltrazione d'acqua inonda il tunnel. Al centro emergenze della compagnia arriva la notizia che Steven è probabilmente morto. Sofie non ci crede e chiede di vedere le registrazioni delle telecamere di sorveglianza. Insieme a un tecnico, conclude che Steven potrebbe essersi salvato nascondendosi in uno dei compartimenti tecnici. La donna si prepara a salvarlo: seguono imprevisti e colpi di scena.

Dalla Norvegiaa arriva un film catastrofico d'autore, diretto da John Andreas Andersen, non estraneo al genere: prima di "The North Sea" aveva diretto "The Quake - Il terremoto del secolo"; ma siamo comunque al cospetto di lungometraggi che, per forza di cose, risentono dell'influenza statunitense. Inizialmente la pellicola si concentra molto sui personaggi, per poi approdare ad un film di genere, dal thriller carico di tensione all'incombenza del catastrofico. Sceneggiato da Lars Gudmestad e Harald Rosenløw-Eeg, il film ha nel cast:

Kristine Kujath Thorp (Sofia Hartman)

Henrik Bjelland (Stian Birkeland)

Rolf Kristian Larsen (Arthur)

Anders Baasmo Christiansen (Ronnie)

Bjørn Floberg (William Lie)

Anneke von der Lippe (Gunn)

Arild Sondre Sekse (Martin)

Nils Elias Olsen (Odin)

Halfdan Hallseth (lavoratore piattaforma petrolifera)

Dove vedere "The North Sea" in tv e in streaming

Il film "The North Sea" va in onda giovedì 4 luglio 2024 a partire dalle 21.20 su Rai 2. Il film è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

