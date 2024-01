The Swarm - Il quinto giorno, la miniserie da stasera in tv: anticipazioni, trama, cast

In un futuro non troppo lontano, la Terra è sconvolta da un inquinamento sfrenato e dai cambiamenti climatici implacabili. Una forza misteriosa, emergente dagli abissi oceanici, assume il controllo delle creature marine, orchestrando attacchi devastanti per dichiarare guerra all'umanità. La società umana è in preda al caos, e la terraferma è sotto un continuo assedio. Il destino del pianeta pende su un filo sottile, affidato a un gruppo di scienziati determinati a scoprire la vera causa di questi attacchi. Devono individuare la creatura insondabile che guida questo assalto senza pietà, prima che sia troppo tardi per salvare l'umanità. Charlie Wagner, una biologa marina, si trova coinvolta nella drammatica situazione quando scopre sconcertanti fenomeni nelle isole Shetland. Il ghiaccio-metano, che dovrebbe giacere in profondità, emerge misteriosamente in superficie, mentre creature marine iniziano a manifestare comportamenti aggressivi. In un contesto globale di crescente ribellione della natura, un'orca attacca un peschereccio in Canada, aragoste diffondono epidemie in Francia, e una specie sconosciuta di vermi marini invade le coste della Groenlandia. Mentre la società umana vacilla di fronte a questa inaudita "ribellione della natura", un gruppo di scienziati, capeggiato da Charlie Wagner, si impegna a capire il mistero dietro questi attacchi orchestrati che minacciano l'estinzione umana.

"The Swarm - Il quinto giorno" si prefigura come un viaggio avvincente attraverso mari in tumulto, cambiamenti climatici e pandemia, e per fare ciò fonde il thriller con un approccio che cerca possibili verosomiglianze, offrendo uno sguardosulla nostra responsabilità collettiva verso il pianeta. Tratta da un lungo romanzo di Franz Schätzing, la miniserie è trasmessa in quattro prime serate da Rai 2, per un totale di otto episodi (due per puntata). Prodotta da Intaglio Films (Germania) guidata da Doelger, insieme a ZDF Studios e Beta Film, che cura anche la distribuzione. È una coproduzione di European Alliance con ZDF, France Télévisions, l’italiana RAI, l’austriaca ORF, la svizzera SRF, la svedese Nordic Entertainment Group e Hulu Japan, "The Swarm" è diretta da Barbara Eder (4 episodi), Philipp Stölzl e Luke Watson (due episodi ciascuno). Il cast - internazionale - del film è così composto: