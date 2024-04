The Voice Generations, chi è il vincitore della finale

La finale di The Voice Generations, il talent show condotto da Antonella Clerici e andato in onda su Rai1 venerdì 19 aprile 2024, è stata ricca di sorprese e di performance magnifiche, oltre ogni aspettativa. I Coach - Gigi D'Alessio, Arisa, Loredana Bertè e Clementino - hanno decretato il vincitore della prima edizione del programma che per la prima volta ha visto esibirsi coppie formate da persone di generazioni diverse ma unite dalla passione per la musica. Stiamo parlando di Gino Scannapieco con la figlia Noemi del team Clementino, che fa tripletta dopo la vittoria a "The Voice Senior" e "The Voice Kids".

Chi sono i vincitori Gino e Noemi: il percorso a The Voice Generations

Gino Scannapieco è un operaio napoletano di 42 anni e alle Blind Auditions si è presentato con la figlia Noemi di 18 anni, cantando sulle note di "Vivo per lei", celebre canzone di Andrea Bocelli e Giorgia. In quella occasione i due avevano conquistato tutti i coach, in particolare Arisa e Clementino, rimasto senza parole quando ha scoperto che l'uomo è il padre della ragazza in quanto sembrava molto giovane, tanto da poterlo scambiare per un possibile fidanzato di Noemi. Il duo aveva scelto il rapper, il quale li ha portati alla vittoria nella finale affidandogli il duetto de "La Bella e la bestia" originariamente cantato da Gino Paoli e Amanda Sandrelli. I coach sono rimasti sorpresi dal magico feeling tra i due concorrenti, soprattutto il rapper: "Durante le prove ho detto loro ‘E adesso come fate a farla meglio?’. Eppure loro l’hanno fatta meglio". Arisa si è detta d’accordo: "A me piacciono i cartoni animati e stasera ci avete emozionato, siete stati bravissimi, un duetto da musical. Mi auguro che qualche produttore vi abbia visto".

Il gran finale: le reazioni e i super finalisti

Dopo l'ultima esibizione e un momento di leggerezza con i fuorionda del programma, Antonella Clerici ha chiamato al centro del palco i 4 super finalisti - Nicolò Pantaleo, Gaia Gentile e l’ex poliziotto Giuseppe (Loredana Bertè), il quartetto dei “Soul-Food Vocalist” (Gigi d’Alessio), Ciro e Noemi (Clementino), e Consuelo e sua figlia Alessandra (Arisa). Prima di svelare il risultato, nonostante avesse il verdetto tra le sue mani, ha detto: "Questo è un momento molto strano, perché io so il nome del vincitore, vorrei dirvelo subito, ma amo la suspense".

In seguito, la conduttrice è arrivata al dunque (finalmente): "Questo è il primo The Voice Generations 2024… e vincono l'edizione Gino e Noemi del team Clementino". Il rapper ha raggiunto quota 3 per quanto riguarda le vittorie del suo team ai vari spin-off di "The Voice" nell'arco dell'intera stagione televisiva, ed è esploso di gioia quando ha sentito i nomi dei suoi pupilli uscire dalla bocca della Clerici: prima ha esultato con dei gesti a rallentatore e poi ha iniziato a correre dai trionfatori, abbracciatisi prima tra loro e poi con gli altri concorrenti e il loro coach. Gino e Noemi sembravano non riuscire a credere alle proprie orecchie in quel momento, tanto che la ragazza ha ammesso: "Non mi pare vero, incredibile, ancora devo realizzare".