The Voice Generations, Clementino e Arisa già "divorziati" per colpa di Erika e Anna: "Sono la tua futura ex..."

Al via la prima puntata di Blind Auditions di "The Voice Generations", la versione del talent show dedicata a coppie di amici, fidanzati e colleghi di lavoro con la passione del canto e appartenenti a generazioni diverse. Condotta, come sempre, da Antonella Clerici, la prima edizione vede ancora una volta in giuria Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Arisa e Clementino, già coach di "The Voice Senior" e "The Voice Kids". Ma a colpire subito giudici e pubblico sono Erika e Anna, rispettivamente allieva e vocal coach, che hanno dietro una storia personale molto commovente ed emozionano tutti con una performance meravigliosa, anche se a colpire davvero il cuore è l'abbraccio ricco di pathos tra Erika e suo padre, inaspettatamente in studio.

La storia di Anna ed Erika e l'esibizione

Grazie al video di presentazione a inizio puntata, scopriamo che Anna ha 34 anni ed è la maestra di canto di Erika, una giovane 18enne che frequenta il liceo linguistico, oltre a essere una studentessa di Anna. La ragazza vive con i nonni e la sorella dal momento in cui all'età di 13 anni ha perso la madre, una donna molto attenta alle figlie. Quando l'insegnante di canto ha scoperto che la madre di Erika non ce l’avrebbe fatta, quest'ultima ha affidato a lei la figlia, chiedendole di prendersene cura, almeno vocalmente. Parlando con Antonella Clerici, Anna si commuove quando le spiega di aver mantenuto la promessa fatta alla madre della giovane, la quale a sua volta afferma: "È come se lei avesse mandato qualcuno a proteggermi al posto suo. Mio padre è distante ma so che è sempre con me".

Un’esibizione toccante quella che le due donne, indossando due vestiti lunghi ed eleganti, portano sul palco sulle note di "Promettimi", grande successo di Elisa. Il momento migliore, al di là delle doti canore che di certo non mancano, è quello in cui si abbracciano per qualche secondo, felici di aver raggiunto il loro obiettivo insieme. Non è un caso che tutti i coach si siano girati e abbiano fatto il possibile per tenere con sé la coppia. La prima a porre le domande di rito sul tipo di rapporto che le lega è Arisa. "Noi siamo qui oggi perché tempo fa ho fatto una promessa alla madre di Erika che ora non c’è più". La 18enne invece racconta il giorno che l'ha incontrata, ovvero quando ha chiesto alla madre di andare a visitare una scuola di canto. "Mi sono innamorata di lei come adesso. La voce è importante, ma ha un mondo dentro che spero possiate vedere anche voi come l’ho visto io", dichiara Anna. Gigi D'Alessio interviene: "Un incontro in musica che si è trasformato in anima, passione e amore".

Il commovente incontro col padre e la scelta (con Clementino e Arisa in "crisi")

In studio arriva una videochiamata del padre di Erika, che vive in Romania: “Ciao amore mio, come stai? Ogni volta che ti guardo mi emoziono da morire. Questa sera vederti è stato strepitoso", dice. Ma le sorprese non sono ancora finite, perché subito dopo il padre si presenta sul palco, facendole una sorpresa così grande che lei gli corre incontro e lo abbraccia stringendolo forte con le lacrime agli occhi. Un momento tanto intenso quanto travolgente, uno di quelli che è bello vivere anche da casa.

Una volta terminato il momento di amore, partono le arringhe dei coach per convincere le due donne a stare nella loro squadra. Arisa ne fa una molto bella, parlando di affinità vocale, che preoccupa talmente tanto Clementino da decidere di bloccarla. Dopo il gesto, attendendo la decisione della coppia, il rapper sottolinea: "Mi sono giocato l’unico blocco che avevo, mi fate litigare con la mia futura moglie…" "La tua futura ex...", risponde a tono la cantante. Una volta usciti tutti di scena, Clementino si inginocchia davanti ad Arisa e le chiede: "Mi perdonerai mai?" Lei sorride e dichiara: "Non ti preoccupare, farò lo stesso con te".