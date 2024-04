The Voice Generations, Clementino diventa Doc di Ritorno al Futuro: "Io e Arisa saremo sposati"

Durante la finale di The Voice Generations, il programma condotto da Antonella Clerici in prima serata su Rai1 venerdì 19 aprile, non mancano le sorprese durante la prima manche della gara che vede coinvolte 8 coppie di concorrenti, due per ogni coach - Gigi D'Alessio, Loredana Bertè, Arisa e Clementino. Tra i momenti più divertenti - questa sera, rispetto alle altre puntate, viene dato maggior spazio alle intense performance (giustamente) che ai siparietti - raccontiamo quello che vede il rapper in "giuria" trasformarsi nel dottor Emmett Brown del franchise di "Ritorno al Futuro", chiamato da Marty McFly "Doc".

Clementino è il Dottor Brown

Parrucca bianca in testa, la stessa di Doc, sguardo stralunato, camice da scienziato: così entra in scena, con la colonna sonora del film in sottofondo, Clementino quando Antonella Clerici dice: "Sapete che The Voice è fatto di canzoni, emozioni, storia e passioni, ma anche di previsioni per il futuro".

"Ce l'ho fatta. Signori, sono stato nel futuro e ho visto quello che abbiamo combinato. Volete sapere il vostro futuro?", chiede ai coach "Emmett Brown". All'unisono Arisa, Loredana Bertè e Gigi D'Alessio esclamano a gran voce sì e da qui Clementino dà il via a una serie di "rivelazioni" simpatiche, dopo aver parlato di "flusso canalizzatore", quello che rende possibile il viaggio nel tempo in "Ritorno al futuro": "Sono stato nel futuro e io e Arisa ci siamo sposati". Il pubblico in studio è in delirio e applaude, mentre Arisa scoppia in una grassa risata. In seguito dona alla sua futura moglie una fotografia di lei con qualche anno in più, mostrandole quindi come cambierà il suo aspetto: "Beh, non è male, dai", commenta lei, con il rapper che risponde: "Sì, una nuova Loretta Goggi".

Di Gigi D'Alessio, oltre a mostrare un'immagine di lui invecchiato, dice: "Tu avrai il dodicesimo figlio, l'ho conosciuto", mentre sulla Bertè ha ben poco da svelare per quanto riguarda la sua trasformazione fisica ("Non cambia di una virgola, è sempre una principessa", dichiara Clementino), mentre sulla sua vita privata ha uno scoop da lasciare: "Si è risposata con Borg". "Ma va", ribatte la cantante.

E Clementino?

Il rapper ne ha anche per sé stesso: "Io ritornerò all'origine come Benjamin Button, torno ad essere un clementino", e mostra il frutto vero e proprio (la clementina). Così conclude il siparietto, dando vita a un momento esilarante e coinvolgente che termina con la sigla del franchise e una sana risata.