The Voice Generations, Clementino sale sul pianoforte di Gigi D'Alessio: "Farti male proprio adesso anche no"

La finale di The Voice Generations, condotta da Antonella Clerici, parte subito col botto: dopo una breve presentazione della conduttrice, i coach, uno alla volta a partire da Loredana Bertè, entrano in scena con la propria squadra e cantano una strofa, con ritornello compreso, di uno dei loro più grandi successi.

Cosa è successo

Antonella Clerici è pronta per la finale, e lo dimostra con il suo immancabile sorriso e tata grinta da vendere, ma i coach, questa volta, non vengono subito inquadrati, il che fa già capire che ci aspetta qualcosa di diverso dal solito: ciò a cui assistiamo è uno spettacolo dato da più talenti e da giudici che sanno sempre il fatto loro e come muoversi sul palco (soprattutto Clementino).

La prima a esibirsi con la sua squadra - Ornella Foti e la madre Lilla e il trio pugliese composto da Nicolò Pantaleo, Gaia Gentile e Giuseppe - è Loredana Bertè, che si presenta da sola cantando sulle note di “Pazza”, la canzone portata nell’ultimo Festival di Sanremo e tanto apprezzata dal pubblico, per poi essere raggiunta dalle coppie da lei scelte nella prima puntata del programma. Il secondo a esibirsi è Clementino: vediamo il rapper seduto sulla sua poltrona di The Voice affiancato da Gino Scannapieco e la figlia Noemi e da Anna Danieli e la sua allieva diciottenne Erika Chiericato. Il brano scelto questa volta è “Cos cos cos”, forse il più noto dell’artista, durante il quale il gruppo si alza in piedi per cantare in mezzo al palco: la parte rap viene lasciata al giudice, mentre il ritornello vede tutti coinvolti, un po' come accade in tutte le altre performance (la strofa è sempre affidata ai coach).

Infine, mentre Arisa e i suoi finalisti - Consuelo Orsingher e la figlia Alessandra e il siciliano Giuseppe Roccuzzo con la madre Giovanna - si trovano in piedi al lato del palco ed emozionano tra le note di “Controvento”, Gigi D’Alessio è al centro della scena, seduto al pianoforte per intonare con la sua squadra - i ''Soul-Food Vocalist'' e Andrea Ambrosino con la madre Raffaella, una delle canzoni più significative del suo repertorio, perfettamente adatta per l’apertura della finale: “Non mollare mai”.

Il gran finale

Tutti i coach e i concorrenti si uniscono davanti alle telecamere mentre Gigi D'Alessio canta il suo brano in piedi, dando vita insieme a un finale meraviglioso e un po' "pericoloso" per qualcuno, con Antonella Clerici che li raggiunge sul palco sul finire della performance - “Abbiamo iniziato alla grande”, dice - e Clementino che rischia di cadere proprio sul più bello, salendo velocemente sul pianoforte del cantante napoletano con le proprie gambe (“Va bene che adesso abbiamo finito, ma farti male proprio all'ultima puntata anche no”, commenta la conduttrice).