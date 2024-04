The Voice Generations, stasera in tv la finale: anticipazioni e concorrenti

Serata finale per "The Voice Generations", terzo spin-off, dopo la versione "Kids" e "Senior" di "The Voice". In onda oggi, 19 aprile, a partire dalle 21.20 su Rai 1, questo speciale talent vede sul palco parenti e amici esibirsi live insieme in nome della musica che, da buon linguaggio universale, dona ai concorrenti - e ai telespettatori - emozioni davvero speciali.

The Voice Generations – Anticipazioni finale

Secondo e ultimo appuntamento con "The Voice Generations", spin-off del celebre "The Voice" che, condotto da Antonella Clerici, mette alla prova famiglie, amici, colleghi e gruppi di cantanti di differenti generazioni, accomunati dalla loro sconfinata passione per la musica, capace di unire e di donare loro momenti unici.

Nella precedente puntata, i coach Arisa, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio hanno selezionato con gli 8 gruppi di talentuosi cantanti durante le immancabili Blind Auditions. Ora, è giunto il momento cruciale, quello della finalissima. La gara si apre con una prima manche di esibizioni, durante la quale i coach avranno l'ultima opportunità di riascoltare ogni gruppo e selezionare le quattro formazioni che si contenderanno la vittoria nell'ultima e decisiva performance. Ma andiamo adesso alla scoperta dei concorrenti che vedremo esibirsi nel corso della serata.

Per Arisa, vedremo in gara Consuelo Orsingher, mental coach di 48 anni proveniente da Sondrio, insieme alla figlia Alessandra di 14 anni; vedremo inoltre duetto composto dal siciliano Giuseppe Roccuzzo e dalla madre Giovanna

Loredana Bertè presenterà al pubblico il duo composto da Ornella Foti, 29 anni di Acireale, e dalla madre Lilla, 61 anni, vocalist di lunga data al Festival di Sanremo; e il trio pugliese formato da Nicolò Pantaleo, 40 anni, Gaia Gentile, 31 anni, e dal padre di Gaia, Giuseppe, ex poliziotto di 70 anni

Nel team di Clementino, vedremo scendere in campo l'operaio napoletano Gino Scannapieco, 42 anni, insieme alla figlia Noemi di 18 anni; e la coppia formata dall'insegnante di canto trentaquattrenne Anna Danieli e dalla sua giovane allieva diciottenne Erika Chiericato

Nella squadra di Gigi D’Alessio, due formazioni partenopee: i "Soul-Food Vocalist", formati dai fratelli Francesco e Simone Capriglione, dall'amica Antonella Parmentola e dalla moglie di Simone, Carmen Scognamiglio; e il duo composto da Andrea Ambrosino, quindicenne di San Giorgio a Cremano, e dalla madre Raffaella, cantante lirica di 50 anni e sua insegnante di canto

In questa avvincente ed emozionante gara, all'insegna dell'affetto più puro, sarà il pubblico in studio, dotato di un telecomando, a decretare il gruppo vincitore della prima stagione di "The Voice Generations". Per conquistare il titolo bisognerà possedere il talento e le giuste voci, ma anche uno spirito di squadra fuori dall'ordinario.

Dove vedere The Voice Generations in tv e in streaming (19 aprile 2024)

La finale della prima edizione di "The Voice Generations" va in onda oggi, 19 aprile 2024, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi dello show sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

