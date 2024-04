The Voice Generations, riassunto prima puntata: Clementino geloso di Arisa, le squadre dei coach e i siparietti

Durante la prima e ultima puntata di Blind Auditions di "The Voice Generations", in onda su Rai1 venerdì 12 aprile e condotta da Antonella Clerici, i coach - Loredana Bertè, Gigi D'Alessio, Clementino e Arisa - formano le proprie squadre, composte da due concorrenti ciascuna, per la finale che si terrà venerdì 19 aprile e danno vita ad alcuni siparietti che rappresentano la parte più divertente del programma. Non mancano inoltre momenti commoventi e dolcissimi, come l'incontro tra Erika e il padre o il piccolo Leandro che duetta con Clementino.

Il riassunto della puntata del 12 aprile di The Voice Generations 2024

Partiamo subito dai siparietti, a partire dal momento in cui Loredana Bertè si inalbera con Gigi D'Alessio per averla bloccata proprio quando aveva trovato ciò che stava cercando grazie all'esibizione del quartetto Soul Food Vocalist sulle note di "Stand By Me": uno scontro che vede la rocker salire sul palco per picchiare Gigi, anche se a questo punto c'è poco da fare, perché il gruppo non può comunque sceglierla. In seguito, quando a cantare è la coppia mamma-figlia (Lilla e Ornella) è quest'ultima a bloccare il suo rivale (in realtà si vogliono bene e stimano molto, è evidente), ma la reazione di quest'ultimo è più pacata: resta senza parole. Forse perché, dopo averle regalato la finta scatola del gioco di società "Rosiko" (sì, è scritto proprio così), non può permettersi tanto di lamentarsi.

A noi piacciono anche Arisa e Clementino e i loro meravigliosi siparietti: ora che i due sanno che i fan li vorrebbero vedere insieme nella vita reale in diretta giocano molto su tale aspetto. Un esempio è il momento in cui il rapper blocca Arisa e poi, vedendo i concorrenti titubanti nella scelta, gli ricorda: "Mi fate pure litigare con la mia futura moglie...", oppure quando quest'ultimo finge di essere geloso di un suo ex perché in passato le ha scritto una canzone. Scene divertenti che portano i fan a sperare sempre più in una storia d'amore tra i due, e chissà che un giorno il loro desiderio non diventi realtà.

Arisa ci racconta la dolcissima storia dietro alla creazione del brano “Meraviglioso Amore Mio” 🥹 #TheVoiceGenerations pic.twitter.com/Aqh1sPVdxM — The Voice Of Italy (@THEVOICE_ITALY) April 12, 2024

Non mancano inoltre i duetti. L'unica a non esibirsi sul palco con i possibili concorrenti è Loredana Bertè, mentre Arisa dà vita a una performance incredibile con Giuseppe e Giovanna, rispettivamente figlio e madre. Clementino invece affianca un bambino di nome Leandro, presentatosi sul palco insieme alla mamma ma con scarsi risultati: nessuno dei coach si gira, ma almeno il piccolo realizza il suo sogno. Infine, Gigi D'Alessio non solo suona il pianoforte e canta insieme al quartetto "rubato" alla Bertè "Non dirgli mai", ma intona "Insieme a te" accanto a Gino e Noemi (padre e figlia), perché è la canzone che i due ascoltano sempre in macchina. In ultimo ricordiamo il momento in cui Erika e Anna diventano protagoniste di uno dei momenti più toccanti della serata tra l'abbraccio della giovane 18enne alla sua vocal coach (Anna) e l'incontro della prima con il padre, che non vede spesso in quanto lavora in Romania.

Le squadre dei coach

Tanti sono gli aspiranti concorrenti di "The Voice Generations", ma solo 8 di loro raggiungono la finale del talent show: Soul-Food Vocalist e Raffaella e Andrea (madre e figlio) fanno parte della squadra di Gigi D'Alessio, mentre Clementino porta con sé le coppie formate da Erika e Anna (allieva e vocal coach) e Gino e Noemi (padre e figlia). Per Loredana Bertè sono in gara Lilla e Ornella (madre e figlia) e Nicolò, Gaia e Giuseppe. Infine, Arisa, l'ultimo a completare la sua squadra, sceglie Giuseppe e Giovanna (madre e figlio) e Consuelo e Alessandra, dotate di due voci potentissime, come tanti altri concorrenti ormai pronti per la finale di venerdì 19 aprile, sempre su Rai1 in prima serata.