The Voice Kids 2, riassunto della finale: vince Simone Grande della squadra di Clementino

Il giovane Simone Grande della squadra di Clementino è il vincitore della seconda edizione di The Voice Kids Italia. La sua voce potente e calda e la sua incredibile capacità di modularla e controllarla ha fatto trionfare il giovanissimo cantante, che il rapper campano ha voluto fortemente portare prima in finale e poi in finalissima.

Una vittoria arrivata in una serata in cui si respira già aria di Natale. A iniziare la puntata di venerdì 22 dicembre è infatti un coro formato da tutti i ragazzi che si sono avvicendati sul palco del talent in questa edizione, dalle blind auditions fino alla finale. Naturalmente il super coro intona un classico natalizio, All I Want for Christmas.

Dopo questo inizio all’insegna dell’entusiasmo per aver partecipato a questo show, si passa alla gara. I primi quattro finalisti a esibirsi sono: per la squadra di Loredana Bertè Valentina Giamboi con uno scatenato brano di Alexia, poi Simone Grande, il futuro vincitore, che lascia tutti a bocca aperta esibendosi su All by myself, Lulù Solazzo che canta un brano di Giorgia e di cui il suo coach Gigi D’Alessio dice: “Sono orgoglioso, è il risultato di tutti i sacrifici che lei fa, e lo capiscono tutti” e infine Emma a cui la sua coach Arisa assegna Surrender di Celine Dion.

Il secondo giro di esibizioni inizia con Clementino e il suo super pass: Rita Longorno, di Sanremo, che ha già partecipato allo Zecchino d’oro e che canta La Solitudine di Laura Pausini. Loredana Bertè si è quindi giocata la “carta” Yari Verdesca, il suo “performer” che si esibisce in un brano del suo amato Michael Jackson: Billy Jean. E’ poi la volta di Amelie Rizzi che ha preparato con la sua coach Arisa un omaggio a Loredana Bertè con E la luna bussò. Poi sale sul palco Angelica Sofia per la squadra di Gigi D’Alessio che canta Due Vite. Clementino a questo punto fa salire sul palco Alex che ha cantato Cenere di Lazza. E’ poi la volta di Desirè Malizia a cui Loredana Bertè affida Think di Aretha Franklin mentre Gigi D’Alessio fa esibire Luigi Vitaliano. A chiudere le esibizioni è Arisa con Alice Alfonso, sua super pass.

I super finalisti di The Voice Kids 2

Alla fine delle dodici esibizioni, i quattro coach hanno dovuto scegliere un solo nome, per l’ultima battaglia in vista della vittoria finale. Loredana Bertè sceglie di portare in finalissima Desirè Malizia, Gigi D’Alessio sceglie Lucia Lulù Solazzo, Clementino porta in finalissima Simone Grande e Arisa sceglie invece Emma.

A questo punto i quattro prescelti devono esibirsi di nuovo presentando il loro cavallo di battaglia, comincia Lucia con Hello. La seconda ad esibirsi di nuovo è Emma con una esecuzione molto intensa di Vorrei che fosse amore di Mina, poi è la volta di Desireè, infine tocca a Simone con Adagio di Lara Fabian per il team Clementino. Finita la sua esibizione il coach gli dedica anche un freestyle personalizzato, inventato per convincere il pubblico a votare per il suo cantante: e funziona!

Il pubblico vota e a vincere la seconda edizione di The Voice Kids è Simone Grande