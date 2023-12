The Voice Kids 2, Simone lascia tutti a bocca aperta: standing ovation nella semifinale

A bocca aperta. E’ così che la regia sorprende il pubblico e anche un’artista navigata come Arisa davanti agli incredibili acuti del piccolo Simone Grande, uno dei ragazzi della squadra di Clementino che si sta giocando come tutti i suoi compagni, la possibilità di entrare in finale.

Nella quarta puntata di The Voice Kids 2 è già tempo di semifinale infatti per i giovanissimi concorrenti del talent show per giovanissime voci guidato da Antonella Clerici.

Le squadre che scenderanno in campo sono quelle guidate dai quattro coach. Per il suo team Arisa ha scelto Amelie Rizzi; Emilia Piemontesi; Emma Buscaglia; Martina Cervellin; Elisa Puddu; Alice Alfonso; Michele Bruzzese. Loredana Bertè ha nella sua squadra: Loredana Bertè: Valentina Giamboi; Yari Verdesca; Desiree Malizia; Giacomo Bastiani; Nicole Curatolo; Gabriele Ansanelli; Giada Fois. Il team di Gigi D'Alessio vede schierati: Giuseppe Di Menza; Lucia Solazzo; Graziano Calculli; Luigi Vitagliano; Mirko Di Bartolomeo;Angelica Stuppia; Sara Turrà. I ragazzi scelti da Clementino sono: Rita Longordo; Federico Bergamo; Emmanuele Manna.

Ogni squadra è dunque stata completata con 7 concorrenti, ma per ogni squadra un concorrente è già in finale grazie al Super Pass, gli altri sei si giocheranno il “sì” del loro coach sfidandosi in gruppi di tre.

Le prime a scendere in campo sono tre ragazze della squadra di Arisa: Amelie, Emilia ed Emma e la coach sceglie quest’ultima da portare in finale.

Poi è la volta del primo gruppo di ragazzi di Clementino, ed è subito in questo momento della trasmissione che si assiste a una scatenata standing ovation. A guadagnarsela è Simonde Grande, a cui il suo coach assegna una canzone difficilissima: “Adagio” di Lara Fabian. Messo alla prova su un brano così ambizioso, il giovanissimo cantante calabrese stupisce tutti: a soli 11 anni Simone lascia a bocca aperta Arisa e Loredana Bertè con l’uso incredibile della sua grande voce. L’esibizione finisce con la standing ovation e l’entusiasmo di tutti, a iniziare da quello di Clementino, anche lui in piedi che esclama: ““Sei eccezionale, io non ho parole”. Mentre Loredana Bertè dice piena di ammirazione: “Sei preciso, potente, io non avrei dubbi: sei strepitoso!” Alla fine delle tre esibizioni, Simone infatti si guadagna la finale.