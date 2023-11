The Voice Kids, da stasera in tv la seconda edizione: le anticipazioni

Al via oggi, venerdì 24 novembre 2023, dalle 21.25 su Rai 1 la seconda edizione di "The Voice Kids", il talent musicale che mette al centro della scena le giovanissime voci di casa nostra (si va dai 7 ai 14 anni). Il programma è condotto da Antonella Clerici e vanta una giuria composta da Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino, ai quali si aggiunge la novità Arisa.

The Voice Kids – Anticipazioni seconda edizione

Dopo il buon riscontro ricevuto dalla prima stagione, "The Voice Kids" fa il suo ritorno su Rai 1 da venerdì 24 novembre, condotto anche questa volta da Antonella Clerici, per un totale di cinque appuntamenti, pronti a svelare le giovani voci più straordinarie di casa nostra: si va, nello specifico, dai 7 ai 14 anni. La nuova edizione promette di esplorare le storie e i sogni dei giovani talenti che si esibiscono di fronte alla giuria composta dai veterani Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, e Clementino, ai quali si unisce la new entry Arisa, che sostituisce I ricchi e poveri.

Così come "The Voice Senior", anche "The Voice Kids" è uno spin-off del celebre format internazionale "The Voice", e non si limita alla sola competizione canora: si raccontano le storie, i sogni e l'amore per la musica dei giovani partecipanti. In più, il pubblico potrà godere di duetti emozionanti tra i giovani talenti e i coach, le esibizioni degli ospiti di rilievo e un'atmosfera generale di festa collettiva.

Sono diverse le novità di questa nuova stagione. Innanzitutto, come detto, le puntate sono cinque, mentre la prima edizione - che si può definire una prova generale - ha proposto soltanto due prime serate. Le prime tre tappe sono quelle delle celebri "Blind Auditions", che vede i coach, girati di spalle, chiamati a selezionare i talenti basandosi unicamente sulla loro voce. Le novità di quest'anno includono l'introduzione di due strumenti tutti da scoprire: il "Super Pass", che garantisce ad uno dei giovani talenti l'accesso diretto alla finale, e il "Super Blocco", che consente a un coach di impedire a un altro di scegliere un concorrente.

Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa avranno, al termine delle "Blind Auditions", un team composto da sette giovani concorrenti; ma soltanto sei di loro potranno raggiungere in finale il beneficiario del "Super Pass". Il secondo vincitore di "The Voice Kids" sarà decretato dal pubblico in studio nel corso della finalissima del 22 dicembre.

"The Voice Kids è un programma prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia, con la regia di Sergio Colabona. "

Dove vedere The Voice Kids in tv e in streaming (dal 24 novembre 2023)

La prima puntata di "The Voice Kids" va in onda oggi, 24 novembre 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi dello show sono inoltre visibili, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

The Voice Kids" andrà in onda ogni venerdì in prima serata su Rai 1, sarà disponibile on demand su RaiPlay e visibile all'estero su Rai Italia. Durante la messa in onda su RaiPlay, saranno disponibili i contenuti "on demand" come le esibizioni, gli interventi degli ospiti e i momenti più emozionanti, rendendo l'esperienza completa e accessibile a tutti.

