The Voice Kids 2, stasera in tv la semifinale: le anticipazioni

Le prime tre puntate di "The Voice Kids" hanno generato i team che, in scena oggi, venerdì 15 dicembre 2023, dalle 21.25 su Rai 1, danno vita alla semifinale della seconda stagione del programma. I componenti delle squadre di Arisa, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D'Alessio si daranno battaglia a suon di canzoni per accaparsi un posto in finale. A condurre la serata lo show ritroviamo Antonella Clerici.

The Voice Kids – Anticipazioni quarta puntata

Siamo giunti al momento della semifinale di "The Voice Kids", lo show musicale ai giovani talenti, che celebra le voci più straordinarie del Paese tra i sette e i quattordici anni. Il programma, condotto con tutta la sensibilità del caso da Antonella Clerici, vede un'affiatata giuria di esperti, composta da Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e la nuova entrata Arisa.

Dopo le amate "Blind Auditions", le audizioni al buio che contraddistinguono il programma, ogni mentore ha completato la sua squadra, formata da sette giovani talenti. Tra di essi, qualcuno si è già assicurato la finale grazie al "Super Pass".

In semifinale, i restanti sei giovani concorrenti si confronteranno in due gruppi di tre, e i giudici saranno chiamati a selezionare i prescelti che accederanno alla finale. Al termine dell'odierno appuntamento, sarà composta la formazione dei tre finalisti per ciascun team, pronti a esibirsi nel gran finale in programma venerdì 22 dicembre, sempre in prima serata su Rai1.

Durante la finalissima sarà il pubblico in studio a decretare il vincitore della seconda edizione di "The Voice Kids", programma che coniuga spettacolo ed emozioni, prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time, in collaborazione con Fremantle Italia, e frutto del celebre format internazionale ideato da John de Mol. La regia è affidata a Sergio Colabona.

La composizione delle squadre

Dopo la fase delle Blind Audition, le squadre dei quattro coach sono così composte:

Arisa: Amelie Rizzi; Emilia Piemontesi; Emma Buscaglia; Martina Cervellin; Elisa Puddu; Alice Alfonso; Michele Bruzzese

Clementino: Alexander Racioppi; Teresa Ferraro; Emma e Giulia Parodi; Simone Grande; Rita Longordo; Federico Bergamo; Emmanuele Manna

Gigi D'Alessio: Giuseppe Di Menza; Lucia Solazzo; Graziano Calculli; Luigi Vitagliano; Mirko Di Bartolomeo;Angelica Stuppia; Sara Turrà

Loredana Bertè: Valentina Giamboi; Yari Verdesca; Desiree Malizia; Giacomo Bastiani; Nicole Curatolo; Gabriele Ansanelli; Giada Fois

Dove vederlo in tv e in streaming (15 dicembre)

La quarta puntata di "The Voice Kids" va in onda oggi, 15 dicembre 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi dello show sono inoltre visibili sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.

Stasera e domani in TV