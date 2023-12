The Voice Kids concorrenti e squadre, il riassunto della seconda puntata di Blind Auditions

The Voice Kids ha visto una seconda appassionante puntata, con le squadre dei giudici che hanno dei nuovi concorrenti che andiamo a scoprire nel nostro riassunto. Un nuovo appuntamento che arriva dopo il brillante esordio della scorsa settimana in cui Antonella Clerici si è giocata la vittoria fino all’ultimo decimale di share con Ciao Darwin. Andiamo a riepilogare qual era la situazione dei concorrenti e delle squadre prima di quest’ultimo appuntamento.

The Voice Kids concorrenti e squadre dopo la prima puntata

Abbiamo lasciato The Voice Kids con Clementino che aveva già trovato ben tre concorrenti rispetto agli altri coach:

Arisa: Amelie e Emilia

Loredana Bertè: Yari e Valentina

Clementino: Alex, Teresa, Giulia ed Emma

Gigi D'Alessio: Giuseppe e Lulù

Ora però è ora di scoprire come sono cambiate le squadre dopo questo secondo appuntamento in prima serata.

Il riassunto della seconda puntata delle Blind Auditions

Dopo un inizio sottotono per Loredana Bertè che non era riuscita a convincere nessuno dei concorrenti, ma alla fine con due nuovi elementi arriva a un totale di quattro. La puntata è stata molto emozionante, infatti abbiamo anche visto un blocco da parte di Arisa ad inizio puntata per aggiudicarsi la giovane Emma. Da applausi invece Graziano, che con la “Cambiare” di Alex Baroni ha commosso il pubblico ed Antonella Clerici. Clementino con tre nuovi volti arriva a sei ed è ad un passo dal concludere la sua squadra. Scopriamo come sono cambiate le squadre con i nuovi concorrenti di The Voice Kids.