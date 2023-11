The Voice Kids, Giuseppe commuove Antonella Clerici e poi confessa: "Lo dedico a mio nonno"

La prima puntata di The Voice Kids parte all'insegna dell'emozione: Giuseppe, un bambino di 10 anni, fa commuovere la conduttrice Antonella Clerici e sua madre cantando la canzone Il Mondo di Jimmy Fontana. A girarsi sono tutti i giudici del talent show: Loredana Bertè, Clementino, Gigi D'Alessio e Arisa.

La storia di Giuseppe

Antonella Clerici introduce Giuseppe mostrando un video di presentazione in cui il piccolo ammette di essere carico e di aver già voglia di salire sul palco. Ma cos'è per lui il canto? "È quando una persona si vuole esprimere: hai voglia di piangere, canti e ti senti un altro. Vengo dalla Sicilia e la mia famiglia è buona, bella e divertente". In seguito racconta il dramma che lo ha colpito di recente: "Mi sono avvicinato al canto grazie a mio nonno, era bravo a cantare. Poi c’è stato il covid che l’ha portato in ospedale. Gli ho cantato una canzone, e lui subito dopo mi ha detto di volermi bene. Ma poi è andato su. Mi manca tutto di lui. Canto per lui, per tutto il mondo".

L'esibizione e la scelta

Oltre a emozionare la conduttrice - si asciuga le lacrime durante l'esibizione - il giovane riesce con la sua delicata interpretazione de Il Mondo a far girare tutti i giudici uno dopo l'altro: la prima a schiacciare il bottone è Loredana, poi arrivano Gigi d'Alessio e Arisa. Clementino è l'ultimo a girarsi, alzandosi in piedi sulla poltrona: è chiaro che l'intenzione di farlo c'è sin dall'inizio, quando invita la Bertè a premere sul suo pulsante. Giuseppe riceve la prima standing ovation della serata, con il pubblico in piedi ad applaudirlo per la sua dolce e allo stesso potente performance.

Quando Arisa chiede al diretto interessato perché abbia scelto di cantare Il Mondo, quest'ultimo risponde: "Siccome io tenevo tanto a mio nonno, a lui piaceva molto questa canzone. The Voice Kids lo dedico a lui". Molto toccanti le sue parole, ma non c'è solo dolore nel suo vissuto: a scuola prende tutti 10, 9 e 8. Giuseppe vuole narrare una storiella divertente ai giudici e dice di avere due cani, Titti e Mino, e che la femmina ha dato vita a una cucciolata. Arisa esclama a gran voce: "Anche io ho due cani, un maschio e una femmina", ma il giovane la zittisce subito: "Brava", e poi prosegue il racconto: "Uno di questi cuccioli l’ho voluto chiamare col nome di uno di voi". Clementino gli domanda: "Ma il nome del cane è lo stesso del coach che sceglierai?", e lui risponde "sì". Non c'è partita insomma, nessuna arringa dei giudici in quanto il bambino ha già le idee chiare: decide di entrare nella squadra di Gigi D'Alessio. Arisa chiede: “Ma il cane si chiama Gigi o Gigi d’Alessio?". Lui sorride e afferma: "Gigi". Allora il cantante, dopo aver raggiunto al centro del palco, dichiara: "Se vinciamo The Voice lo chiamiamo Gigi d’Alessio".