The Voice Kids, Graziano fa commuovere Antonella Clerici con "Cambiare"

The Voice Kids continua ad essere uno dei programmi più seguiti del venerdì sera anche grazie allo straordinario talento di alcuni ragazzi, in questa seconda puntata a spiccare su tutti il giovanissimo Graziano. Il talentuoso interprete oltre ad essersi esibito direttamente con il pianoforte mostrando una buona capacità ha anche regalato dei brividi incredibili con la sua voce. Il candidato ha infatti regalato la cover di uno dei brani più iconici ed intensi della musica italiana. Si tratta di “Cambiare”, della meravigliosa voce del compianto Alex Baroni.

The Voice Kids Graziano il video di "Cambiare"

Graziano canta “Cambiare” di Alex Baroni, no comment solo lacrime 🥺 #TheVoiceKidsIt pic.twitter.com/CTBEwhoaCN — The Voice Of Italy (@THEVOICE_ITALY) December 1, 2023

Graziano ha tirato fuori un'interpretazione da brividi dello storico brano "Cambiare", una perla della musica italiana firmata da Alex Baroni del 1997 con cui esordì tra i giovani di Sanremo ottenendo i premi come “Miglior Voce del Festival” ed il “Premio Volare”, intitolato a Domenico Modugno. Un cantante che se ne è andato troppo presto lasciando un vuoto enorme in tutti gli appassionati di musica italiana ed in quanti l’avevano conosciuto, in particolare la fidanzata Giorgia. “Cambiare” riproposto questa sera è sicuramente un omaggio di altissimo livello. Il ragazzo ha lasciato senza di stucco tutti i giudici, che si sono girati e lo hanno scelto all'unanimità. Clementino ha anche sottolineato: "Questo quanto è bravo". Non sono solo loro però ad essere stati toccati da questa particolare esibizione.

La commozione di Antonella Clerici

Antonella Clerici intercettata dalle telecamere durante l'esibizione di Graziano si è asciugata le lacrime sugli occhi lucidi. Questo gesto dimostra, come se ce ne fosse bisogno, che questa probabilmente è stata la più emozionante delle blind auditions di questa edizione. Il ragazzo ha avuto dunque l'imbarazzo della scelta con i giudici pronti a tutto per portarlo nella loro squadra. Alla fine l'ha spuntata Gigi D'Alessio che dunque potrà contare su questo talento eccezionale. Con la benedizione della padrona di casa, che dovrebbe essere imparziale ma davanti ad un'esibizione del genere anche lei si è sciolta.