The Voice Kids, Loredana furiosa con Gigi D'Alessio per il Super Block: "Sei senza ritegno"

È il momento di Amelie a The Voice Kids alle Blind Audition, una bambina di 11 anni all'apparenza timida ma che sul palco sprigiona un'energia a dir poco imprevedibile, tanto da convincere in pochi secondi tutti e quattro i giudici, prima tra tutti Loredana Bertè, la quale però viene fermata con il Super Block - grande novità di questa edizione del talent show - da Gigi D'Alessio. Inutile dire che la reazione della cantante è forte, anche visto la bravura della piccola.

Chi è Amelie

Amelie ha due conigli, parla bene l'inglese perchè la madre è nata in Inghilterra e vive a Bardolino. Le piace aiutare gli altri prestandogli qualcosa che gli manca. La madre dice che la figlia sembra una bambina timida ma in realtà "ha grinta da vendere, è vivace e piena di gioia". La diretta interessata ammette di non essere lì per vincere The Voice Kids: "Io voglio solo partecipare e ascoltare gli altri", e prima di salire sul palco aggiunge: "Se si girano tutti scelgo Loredana". Un sogno il suo sfumato a causa di Gigi D'Alessio che, dopo l'energica e intensa esibizione di Amelie sulle note di Old Time Rock and Roll di Bob Seger, utilizza il Super Block per evitare che Loredana Bertè, la prima a essersi girata, prenda in squadra il giovane talento. Tutti i giudici si complimentano con lei: "Hai cantato da paura", dice Arisa che la ringrazia per la performance. Loredana urla: "Mi fai impazzire. Ti voglio, con tutta me stessa".

Lo scontro tra Loredana e Gigi

A questo punto D'Alessio chiede alla bambina: "Sei quella che ha cantato o quella del vestito?", e la Bertè reagisce rivolgendosi alla bimba: "Non gli dare retta, fai finta di non aver sentito". Il cantante napoletano scherza: "Loredana stai zitta, altrimenti ti blocco pure su WhatsApp. Basta" e poi utilizza il Super Block. La poltrona della giudice si gira all'improvviso e Amelie perde così la possibilità di sceglierla come coach (la sua espressione, quella dell'immagine di copertina, dice tutto). La Clerici, incredula, grida: "Nooo, ha bloccato Loredana. Il Super Block". La cantante corre incontro a Gigi, urlandogli contro e strattonandolo dietro le poltrone di The Voice Kids: "Ma come ti sei permesso di bloccarmi quando c'è quella che mi piace? Ti ammazzo. Sbloccami subito. Sei senza ritegno". Clementino interviene: "Cosa è successo? Siccome si vogliono bene si fanno i dispetti tra di loro. Purtroppo non puoi andare con Loredana".

La piccola lascia intendere che voleva entrare proprio nella sua squadra, e la Bertè non le manda a dire: "Questa me la paghi, ma tanto". Clementino aggiunge: "Sei stato cattivo", ma il cantante napoletano ribatte senza esitazione: "Mi avete sempre bloccato. La scorsa edizione tutti contro di me e per una volta che blocco per un talento così... Credi a me, è una fortuna. Ti sei salvata". Loredana non ci sta e, visibilmente arrabbiata, grida a Gigi: "Ma come ti permetti?" Il rapper ricorda a Amelie che deve scegliere tra lui, Arisa e D'Alessio, ma la Bertè sbotta: "Non andare con lui". Alla fine la candidata sceglie Arisa.

Ricordiamo infine che tra i due giudici c'è un'altra piccola discussione dopo la performance di Lucia, esibitasi sulle note di Hello di Adele. La bambina 13enne viene portata direttamente in finale con il Super Pass da Gigi D'Alessio, suscitando la reazione negativa di Loredana: "Stavolta hai rotto veramente. È troppo. Non ne posso più di te". Il giudice le dà un bacio sulla guancia, dicendole che deve preoccuparsi di Arisa e non di lui, ma lei commenta: "È il bacio di Giuda". Antonella Clerici chiude il breve dibattito: "Prima dell'ultima puntata del talent show si meneranno".