The Voice Kids, riassunto prima puntata Blind Audition: Lulù in finale, il dolore di Alexander

Una serata ricca di emozioni quella della prima puntata delle Blind Audition di The Voice Kids, il talent show musicale in onda venerdì 24 novembre, con la conduzione di Antonella Clerici, che vede nei panni di coach Loredana Bertè, Gigi D'Alessio, Clementino e la new entry Arisa. Durante la diretta di questa sera ne accadono di cose: litigate tra i giudici, sorprese ai concorrenti ed esibizioni di gran lunga superiori alle aspettative. Ma non solo, perché viene decretata anche la prima finalista del programma di Rai 1, Lulù.

Il riassunto della puntata del 24 novembre di The Voice Kids 2023

Le novità: a inizio serata Antonella Clerici riferisce che nella seconda edizione del programma ci sono delle novità: la prima è il Super Block, ovvero la possibilità di bloccare un altro coach prima o durante le arringhe per evitare che il futuro concorrente lo scelga; la seconda è il Super Pass, un bottone di colore argento che serve per mandare direttamente in finale i candidati, senza permettere quindi agli altri giudici di convincere il talento davanti a loro a sceglierli.

Lucia (Lulù) in finale: durante la meravigliosa esibizione sulle note di Hello (Adele) e dopo aver aspettato che tutti gli altri coach si voltassero, anche Gigi D'Alessio si gira, ma schiacciando subito il pulsante argento che permette a Lulù di accedere direttamente alla finale con lui. La Clerici urla: "Super Pass. Sei già in finale con Gigi", Clementino ci resta malissimo, Loredana non ne parliamo. La concorrente è incredula ed emozionata: piangendo, abbraccia il suo coach e lo ringrazia. D'Alessio dichiara: "Sei già mia, sei già mia".

Giuseppe di Menza: il primo a esibirsi è Giuseppe, che racconta la triste storia del nonno venuto a mancare a causa del Covid e dedica il brano da lui scelto, Il Mondo di Jimmy Fontana, proprio a quest'ultimo. Tutti i giudici si voltano ascoltando la sua sentita interpretazione della canzone. Dal pubblico parte la prima standing ovation della serata. Il bambino sceglie Gigi D'Alessio, svelando poco prima che uno dei cuccioli partoriti dalla sua cagnetta si chiama proprio come lui.

Loredana Bertè contro Gigi D'Alessio: il cantante napoletano decide di bloccare la coach dopo un suo intervento. La cantante, desiderosa di avere Amelie in squadra, ci resta male e se la prende con il collega, alzandosi dalla poltrona e urlandogli contro: "Ma come ti permetti? Ti ammazzo, sei senza ritegno". In una seconda occasione, quando D'Alessio schiaccia il pulsante per portare Lucia direttamente in finale, la Bertè dice: "Stavolta hai rotto veramente. È troppo. Non ne posso più di te". Insomma, la prima puntata parte all'insegna della pace.

La sorpresa per Valentina: la bambina incontra la nonna a distanza di 5 anni dall'ultima volta. La donna infatti vive in Romania, ma per l'occasione torna in Italia e abbraccia la nipotina, felice e sorpresa di vederla seduta al posto di Clementino. L'ospite speciale ha solo parole d'amore per Valentina, che definisce una "bambina meravigliosa".

Il dolore di Alexander: il ragazzo parla della separazione dei genitori, avvenuta quando aveva solo 4 anni, e spiega che all'età di 9 anni è andato a vivere con il padre a Roma con il quale però non si trovava bene. Alexander è poi scappato ed è stato trovato dagli assistenti sociali dopo circa 4 ore e il 2 settembre del 2021 è entrato in una casa famiglia, dove è rimasto per 9 mesi e ha cominciato a esercitarsi con la pianola per poi imparare a usare nuovi strumenti. "Suonando e cantando mi sfogavo di tutta la rabbia che avevo dentro. Nemmeno lo psicologo riusciva a tirarmela fuori", dice nel video di presentazione. Alex canta Tango di Tananai, convincendo tutti e 4 i giudici e in particolar modo Clementino, il quale piange ascoltando l'intensità della sua voce. Corre ad abbracciarlo sul palco il piccolo Manuel, fratello di Alex, che ammette di sentire "come un vulcano che esplode d'amore per mio fratello" ogni volta che lui canta. Il 14enne spiega: "Nei miei pezzi c'è molto della mia vita, del mio passato. C'è molto dolore come in questa canzone, quindi l'ho sentita subito mia. Quello che vorrei dire a tutti è che il dolore non deve accasciare, anzi deve risollevarti. Dopo aver toccato il fondo devi risalire per forza. La musica mi ha salvato". Loredana Bertè, pensando alla sorella Mia Martini (immaginiamo), afferma: "Io ti ho riconosciuto, siamo molto simili, specialmente nel dolore. Non voglio dire altro".

Le squadre

Loredana Bertè: Yari e Valentina

Arisa: Amelie e Emilia

Gigi D'Alessio: Giuseppe e Lulù

Clementino: Alex, Teresa, Giulia ed Emma