The Voice Kids: Valentina Giamboi incontra la nonna dopo 5 anni, Clementino parla di sequestro di persona

Alle Blind Audition di The Voice Kids arriva Valentina Giamboi, ignara del fatto che presto rivedrà la nonna che non vede da ben 5 anni, da quando la sua famiglia si è trasferita in Italia. Antonella Clerici dichiara in diretta che nessuno sa della bella sorpresa preparata apposta per la bambina, esibitasi sulle note di Sola, celebre brano di Nina Zilli. Dopo il dolce abbraccio tra Valentina e la donna che per anni si è presa cura di lei, Clementino racconta cosa è accaduto dopo aver lasciato la sua poltrona all'ospite speciale.

Cosa è successo

Valentina Giamboi sale sul palco di The Voice Kids convincendo tutti i giudici, prima tra tutti - come accade spesso nella puntata di stasera - Loredana Bertè, giratasi dopo pochissimi secondi dall'inizio della performance, seguita a ruota da Gigi D'Alessio. A fine esibizione si aggiungono a questi ultimi anche Clementino e Arisa. Loredana urla subito: "Brava", e lo fa con tutta l'energia a sua disposizione prima di aggiungere: "Sei perfetta per me, ti vorrei", cantandole ripetutamente le parole: "Come ti vorrei con me". A questo punto Antonella Clerici, ora dietro le quinte del palco, dice a bassa voce: "Vado a fare la sorpresa a Valentina. Nessuno sa niente: né i coach, né la famiglia, né tantomeno lei". La conduttrice interrompe le domande dei giudici, chiedendo alla bambina di rifare l'ingresso sul palco. Nel frattempo una addetta ai lavori fa capire a Clementino, confuso, di doversi spostare per cedere il posto alla nonna di Valentina, senza però dirgli chi sia effettivamente la signora.

La piccola ripete la camminata iniziale fino al centro del palco e quando la nonna schiaccia il bottone rosso e la poltrona si gira, Valentina è visibilmente sorpresa, talmente felice ed emozionata da mettersi le mani davanti alla bocca spalancata per lo stupore, in particolare nel momento in cui la donna prende la parola e dice: "È la nonna". Le due protagoniste si trovano: la nonna piange dalla gioia mentre la bambina, dopo averla raggiunta correndo, la stringe a sé in un forte e commovente abbraccio. La Clerici spiega: "Abbiamo fatto una sorpresa grazie alla zia, il nostro gancio". L'ospite, al centro della scena insieme alla sua famiglia, dichiara: "Voglio dire una cosa molto importante questa sera. Voglio ringraziare tutti, soprattutto la televisione, perché ha permesso che questa cosa meravigliosa accadesse. Non vedevo la mia famiglia da 5 anni". È la figlia, madre di Valentina, a tradurre le sue parole, in quanto la nonna vive in Romania con il marito e non sa l'italiano. "È molto felice di essere con sua nipote, una bambina molto intelligente e meravigliosa", continua la figlia. Insomma, una sorpresa incredibile per la candidata che nel video di presentazione aveva affermato: "Da quando siamo venuti in Italia, i miei nonni non li ho più visti. Mi mancano tantissimo".

Il commento di Clementino

Valentina Giamboi entra nella squadra di Loredana Bertè, la quale è tanto felice da pronunciare parole bellissime nei suoi confronti: "Ti voglio già bene. Spero di essere alla tua altezza e che un giorno, quando proveremo le canzoni, mi dirai di essere fiera di stare con me, come io sono fiera che tu mi abbia scelta. Grazie". Poco dopo Clementino racconta cosa ha pensato dopo che la nonna della bambina si è seduta al suo posto: "Io stavo qui, non sapevo di questo fatto. Sono arrivati in tre, mi hanno alzato e mi hanno portato via. E io ho pensato: "Oh, mi hanno sequestrato". Mi hanno portato là dietro e ho chiesto: "Ma perché?" È arrivata una signora e si è messa qua, al posto mio. Mi sono ritrovato lì, ma almeno ditemelo che c'era una sorpresa". Dopo le risate del pubblico dovuta alla sua dichiarazione, Loredana Bertè fa una battuta: "Hai fatto le prove generali per quando sarai arrestato".