The Voice Senior 4, da stasera in tv: le anticipazioni

Il talent show canoro "The Voice Senior" torna oggi, 16 febbraio 2024, dalle 21.30 su Rai 1, con la sua quarta stagione, pronto a far cantare il pubblico con le voci straordinarie degli artisti over 60 provenienti da tutta Italia. A condurre lo spettacolo troviamo anche quest'anno Antonella Clerici, affiancata da una giuria di coach d'eccezione composta da Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa.

The Voice Senior – Anticipazioni quarta edizione

Archiviata sul finire del 2023 la versione "Junior", i "Senior" di "The Voice", il talent show che premia le più belle voci italiane over 60, approda questa sera su Rai 1. La padrona di casa Antonella Clerici è affiancata dalla giuria di coach composta da Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa, confermati in blocco rispetto a "The Voice Kids"; saranno loro a scoprire, scegliere e valorizzare il talento dei concorrenti, guidandoli attraverso un'esperienza indimenticabile.

Il viaggio musicale comincia con le Blind Auditions, dove i giudici, con le loro sedie girate di spalle, devono basarsi unicamente sull'ascolto delle voci per selezionare i membri della propria squadra: una sfida avvincente, dove la voce e il talento sono gli unici protagonisti. I coach hanno a disposizione due strumenti: il tasto "Blocco", che consente di impedire a un altro coach di scegliere un concorrente, e il tasto "Seconda Chance", che offre la possibilità di far esibire di nuovo un concorrente che non ha convinto nessuno al primo tentativo.

Superate le Blind Auditions, i concorrenti selezionati si sfidano nei Knock Out, una tappa cruciale dove devono dimostrare il loro valore con il loro repertorio migliore. È qui che i coach prendono decisioni difficili, scegliendo i talenti che andranno avanti nella competizione. Infine, i tre migliori concorrenti per team si qualificano per la Finale, dove il pubblico a casa ha il potere di votare il vincitore tramite televoto. Durante le "Blind" lo spettacolo si fa "totale", con racconti di storie umane e professionali, ma anche con le esibizioni dei coach, che duettano in più occasioni con i concorrenti (ma non mancheranno gli ospiti speciali).

Chi sarà il vincitore di "The Voice Senior 4". La prima edizione è stata vinta da Erminio Sinni del Team Loredana Bertè; nella seconda ad imporsi è stato Annibale Giannarelli del Team Gigi D'Alessio; nella terza lo scettro di campionessa è andato a Maria Teresa Reale del Team Clementino.

Dove vedere The Voice Senior in tv e in streaming (16 febbraio 2024)

La prima puntata della quarta edizione di "The Voice Senior" va in onda oggi, 16 febbraio 2024, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi dello show sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

"The Voice Senior" andrà in onda ogni venerdì in prima serata su Rai 1, sarà disponibile on demand su RaiPlay e visibile all'estero su Rai Italia. Durante la messa in onda su RaiPlay, saranno disponibili i contenuti "on demand" come le esibizioni, gli interventi degli ospiti e i momenti più emozionanti, rendendo l'esperienza completa e accessibile a tutti.

