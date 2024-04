The Voice Senior 4, stasera in tv la finale: anticipazioni e concorrenti

A "The Voice Senior 4" è giunto il momento della verità: dopo le Blinde Audition e una combattuta semifinale, i 12 talenti over 60 ancora in gara si giocano il titolo di Campione. Sotto lo sguardo attento dei coach Arisa, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio, e quello della conduttrice Antonella Clerici, oggi, venerdì 5 aprile, dalle 21.30 su Rai 1, i concorrenti sfoggiano tutto il loro talento, in una serata che si preannuncia imperdibile.

The Voice Senior 4 – Anticipazioni finale

Dagli studi Rai di via Mecenate Rai 1 trasmette la serata conclusiva di "The Voice Senior 2024", un avvenimento che promette emozioni e musica: il talent show musicale ha raggiunto con la sua quarta edizione un ragguardevole successo, continuando a incantare il pubblico con la musica senza tempo.

Anche l'edizione del 2024 ha visto una vasta gamma di talenti over 60 provenienti da ogni angolo della nostra Italia. Per molti di loro, questa è stata un'opportunità per risvegliare la passione per la musica, magari sopita per troppo tempo dalle sfide della vita quotidiana.

La serata finale vede i concorrenti più talentuosi affrontarsi sotto lo sguardo vigile dei quattro coach del programma: Arisa, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio. Oltre a guidare i loro allievi, questi coach hanno condiviso con i concorrenti (e con i telespettatori) la loro esperienza e la loro saggezza musicale.

Tra i momenti clou della serata finale è d'obbligo puntare i riflettori sugli ospiti d'onore: i leggendari Pooh, l'iconico gruppo che ha conquistato intere generazioni con le loro melodie e le liriche intramontabili.

Ma i grandi protagonisti sono loro: le voci e i volti di coloro che, dopo la lunga fase delle Blind Audition e un'agguerrita semifinale, sono riusciti ad approdare al grande spettacolo della finale. Scopriamo chi, nello specifico, si contenderà la vittoria finale: La griglia dei finalisti è così formata:

Arisa: Bartolomeo Iossa, Donatella Pandimiglio, Mario Rosini

Loredana Bertè: Sandro Bertoldini, Claudia Bruni, Vittorio Centrone

Clementino: Gianluca Calzolari, Giuseppe Maragno, Sonia Zanzi

Gigi D'Alessio: Benito Madonia, Luca Minnelli, Diana Puddu

Dove vedere The Voice Senior in tv e in streaming (5 aprile 2024)

La finale della quarta edizione di "The Voice Senior" va in onda oggi, 5 aprile 2024, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi dello show sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

"The Voice Senior" va in onda ogni venerdì in prima serata su Rai 1, disponibile on demand su RaiPlay e visibile all'estero su Rai Italia. Durante la messa in onda su RaiPlay, sono disponibili i contenuti "on demand" come le esibizioni, gli interventi degli ospiti e i momenti più emozionanti, rendendo l'esperienza completa e accessibile a tutti.

Stasera e domani in TV