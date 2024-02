The Voice Senior 4, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Dopo il debutto della scorsa settimana, la quarta edizione del talent show canoro "The Voice Senior" torna oggi, 23 febbraio 2024, dalle 21.30 su Rai 1, con il suo secondo atto: è ancora tempo di Blind Audition per gli artisti over 60 provenienti da tutta Italia, pronti a esibirsi e ad essere giudicati (e scelti) dai coach Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa. Alla conduzione, come sempre, troviamo Antonella Clerici.

The Voice Senior 4 – Anticipazioni seconda puntata

Forte del successo ottenuto dalle precedenti edizioni, la scorsa settimana ha avuto inizio la quarta stagione di "The Voice Senior", non mancando di emozionare i fedeli telespettatori italiani. Il via è stato dato con le tradizionali Blind Auditions, in cui i giudici hanno ascoltato i primi aspiranti concorrenti, ovviamente senza poterli vedere, basandosi unicamente sulla loro voce. Se colpiscono un coach, questo può girarsi per aggiudicarsi il talento nel proprio team. Se più coach si girano, è invece il concorrente a decidere chi preferisce.

Adesso abbiamo delle squadre così formate:

Team Arisa: Bartolomeo Iossa (ha cantato"Hey man" di Zucchero); Mario Rosini ("Ritornerai" di Bruno Lauzi)

Team Clementino: Sonia Zanzi/ Sonia Davis ("Bette Davis Eyes" di Kim Carnes); il duo Gianfranco Grottoli e Andrea Vaschetti ("Canzone intelligente" di Cochi e Renato). Arisa ha inoltre dato una "Seconda Chance" a Michele Ciuffreda,che si esibirà dunque nuovamente

Team Gigi: Paola Battistata ("Grande grande grande" di Mina); Cristiana Ameli/ Minnie Lostrazio ("What a wonderful world" di Louis Armstrong)

Team Loredana: Vittorio Centrone ("Heroes" di David Bowie);Antonella Grattarola con "Se perdo te" di Patty Pravo

Questa sera al centro dell'attenzione ci sono nuovamente le Blind Auditions. , dove i coach ascoltano i concorrenti senza vederli. Solo la voce conta, e se un coach è colpito, può girarsi per aggiudicarsi il talento nel suo team. In caso di più coach interessati, spetta al concorrente decidere con chi continuare. I nomi dei concorrenti sono ovviamente Top Secret, ma è bene ricordare la novità stagionale della "Second Chance", che consente ai giudici di far esibire nuovamente un concorrente che non ha convinto nessuno alla prima audizione.

Al termine delle Blind Auditions, i coach selezioneranno 24 concorrenti, 6 per team, per il Knock Out, la semifinale. Qui i talenti si sfideranno tra loro e il coach deciderà chi far avanzare. Solo 3 concorrenti per team accederanno alla spettacolare Finale, dove il pubblico tramite televoto decreterà il vincitore.

Dove vedere The Voice Senior in tv e in streaming (23 febbraio 2024)

La seconda puntata della quarta edizione di "The Voice Senior" va in onda oggi, 23 febbraio 2024, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi dello show sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

"The Voice Senior" andrà in onda ogni venerdì in prima serata su Rai 1, sarà disponibile on demand su RaiPlay e visibile all'estero su Rai Italia. Durante la messa in onda su RaiPlay, saranno disponibili i contenuti "on demand" come le esibizioni, gli interventi degli ospiti e i momenti più emozionanti, rendendo l'esperienza completa e accessibile a tutti.

